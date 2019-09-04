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Зеленський ветував закон про посилення відповідальності за неякісну військову продукцію

Зеленський ветував закон про посилення відповідальності за неякісну військову продукцію

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський наклав вето на закон щодо посилення відповідальності за підтвердження відповідності, виготовлення, виробництва, реалізації, придбання неякісної військової продукції. Відповідна інформація міститься у картці законопроекту на сайті Верховної Ради України, передає УНН.

Як зазначили у ВРУ, сьогодні, 4 вересня, закон “повернуто з пропозиціями Президента” після того, як 7 червня він був направлений на підпис голові держави.

Законопроект “Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства у сфері підтвердження відповідності, виготовлення, виробництва, реалізації, придбання продукції, робіт та послуг у військовій сфері” направлений на посилення інституційних гарантій захисту національної безпеки України у воєнній сфері. Крім того, він має на меті вжити всіх необхідних заходів для того, щоб унеможливити небезпечне зниження рівня якісного забезпечення військовою і спеціальною технікою та озброєнням нового покоління Збройних сил України, інших військових формувань, що загрожує зниженням їх боєздатності; виключити можливість накопичення великої кількості застарілої та непотрібної для Збройних Сил України військової техніки, озброєння, вибухових речовин, вжити всіх заходів для неухильного дотримання норм, стандартів і вимог технічних регламентів службовими особами, які відповідають за технічне оснащення Збройних сил України.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 4 вересня, ветував законопроект 10184 про державне визнання і підтримку Національної скаутської організації України “Пласт”.

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