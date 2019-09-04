Зеленский ветировал закон об усилении ответственности за некачественную военную продукцию

Как отметили в ВРУ, сегодня, 4 сентября, закон “вернули с предложениями Президента” после того, как 7 июня он был направлен на подпись главе государства.

Законопроект “О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно установления ответственности за нарушение законодательства в сфере подтверждения соответствия, изготовление, производства, реализации, приобретения продукции, работ и услуг в военной сфере” направлен на усиление институциональных гарантий защиты национальной безопасности Украины в военной сфере. Кроме того, он имеет целью принять все необходимые меры для того, чтобы исключить опасное снижение уровня качественного обеспечения военной и специальной техникой и вооружением нового поколения Вооруженных сил Украины, других военных формирований, грозит снижением их боеспособности; исключить возможность накопления большого количества устаревшей и ненужной для Вооруженных Сил Украины военной техники, вооружения, взрывчатых веществ, принять все меры для неукоснительного соблюдения норм, стандартов и требований технических регламентов должностными лицами, которые отвечают за техническое оснащение Вооруженных сил Украины.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 4 сентября, ветировал законопроект 10184 о государственном признании и поддержке Национальной скаутской организации Украины “Пласт”.