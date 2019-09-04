Зеленський ветував закон про держпідтримку "Пласту"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський ветував законопроект 10184 про державне визнання і підтримку Національної скаутської організації України "Пласт". Відповідна інформація міститься у картці законопроекту на сайті Верховної Ради України, передає УНН.
Як зазначили у ВРУ, сьогодні, 4 вересня, закон "повернуто з пропозиціями Президента" після того, як 19 червня він був направлений на підпис голові держави.
Відповідно до тексту документу, проект Закону України “Про державне визнання і підтримку Пласту – Національної скаутської організації України” розроблено з метою – створення сприятливої законодавчої бази задля підтримки і розвитку пластового (скаутського) руху в Україні та серед української діаспори в світі.
Нагадаємо, народні депутати України підтримали за основу проект закону щодо державного визнання і підтримку скаутської організації "Пласт".