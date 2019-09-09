В повестку дня Совета включили 188 вопросов, проект бюджета рассмотрят на следующей неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. В повестку дня заседания на этой неделе Верховной Рады были включены 188 вопросов, проект Государственного бюджета на 2020 год народные депутаты будут рассматривать на следующей неделе. Об этом заявил спикер ВРУ Дмитрий Разумков во время заседания Согласительного совета парламента, передает корреспондент УНН.
“В предложенный нам проект повестки дня следующей сессии вошло 188 вопросов. Подавляющее большинство из них касается инициативы народных депутатов, из которых 50 определены Президентом Украины как неотложные, еще 13 неотложных проектов инициированы самим Президентом Украины”, — отметил Разумков.
По его словам, 69 вопросов этой повестки дня являются переходными с прошлого созыва.
Некоторые же вопросы, которые сейчас не включены в повестку дня, будут включены в неё в следующий понедельник. На пленарной неделе с 17 по 20 сентября Рада планирует рассмотреть еще 36 вопросов, включая проектом Госбюджета на 2020 год.
При этом он добавил, что также в парламенте есть 4 законопроекта, которые возвращены с вето Президента для повторного рассмотрения. Еще 20 переходных законопроектов планируется не включать в повестку дня из-за потери актуальности.
Напомним, на прошлой неделе Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон об усилении ответственности за подтверждение соответствия, изготовление, производства, реализации, приобретения некачественной военной продукции.