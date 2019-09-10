Нардепы приняли за основу два законопроекта относительно детенизации расчетов в торговле
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Верховная Рада приняла за основу законопроекты 1053-1 и 1073 по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг. Соответствующее решение поддержали 257 и 249 народных депутатов соответственно, передает корреспондент УНН.
Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг 1053-1 направлен на внедрение программных РРО, которые могут использоваться на ряде или на замену классическим РРО (Регистратор расчетных операций - ред.) в зависимости от потребностей и финансовых возможностей предприятия.
По мнению авторов законопроекта, его принятие будет способствовать детенизации обращения наличных средств, расширению фискализации расчетных операций, привлечению большего количества субъектов хозяйствования к применению РРО и создание таким образом равных конкурентных условий для ведения хозяйственной деятельности.
При этом 241 парламентарий поддержал предложение председателя ВРУ по сокращению наполовину сроков подготовки законопроекта ко второму чтению.
Закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг" 1073 разработан с целью внедрения действенного механизма контроля оборота товаров и объема доходов субъектов упрощенной системы налогообложения и выведению из тени ряда крупных и средних торговых компаний, которые злоупотребляют упрощенной системе налогообложения, тем самым дискредитируя как же УСН, так и добросовестных налогоплательщиков, которые являются ее субъектами. Документ, в частности, предлагает гражданам вознаграждение от государства за сообщение о предпринимателе, который не выдает чек.
Напомним, в повестку дня заседания на этой неделе Верховной Рады были включены 188 вопросов, проект Государственного бюджета на 2020 год народные депутаты будут рассматривать на следующей неделе.
Народные депутаты Украины согласились продлить сегодняшнее вечернее заседание Верховной Рады после 18 часов в случае, если они не успеют рассмотреть все законопроекты, включенные в повестку дня.