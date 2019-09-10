Нардепи погодились сьогодні працювати після 18 години
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Народні депутати України погодились продовжити сьогоднішнє вечірнє засідання Верховної Ради після 18 години у разі, якщо вони не встигнуть розглянути всі законопроекти, включені до порядку денного. Відповідне рішення підтримали 299 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Відповідну пропозицію висунув спікер Ради Дмитро Разумков, оскільки оголошена ним перерва об 11 годині на вимогу однієї із фракцій замість визначених 30 хвилин тривала близько півтори години.
Утім, при цьому Разумков висловив припущення, що сьогодні парламентарі встигнуть розглянути всі законопроекти ще до 18:00 і затримка не знадобиться.
Нагадаємо, народні депутати ухвалили в цілому президентський законопроект №1012 про імпічмент. За відповідне рішення проголосували на ранковому пленарному засіданні Верховної Ради 245 народних депутатів.
До порядку денного засідання цього тижня Верховної Ради були включені 188 питань, проект Державного бюджету на 2020 рік народні депутати розглядатимуть наступного тижня.