Нардепы согласились сегодня работать после 18 часов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Народные депутаты Украины согласились продлить сегодняшнее вечернее заседание Верховной Рады после 18 часов в случае, если они не успеют рассмотреть все законопроекты, включенные в повестку дня. Соответствующее решение поддержали 299 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Соответствующее предложение выдвинул спикер Рады Дмитрий Разумков, поскольку объявленный им перерыв в 11:00 по требованию одной из фракций вместо определенных 30 минут продолжался около полутора часов.
Впрочем, при этом Разумков высказал предположение, что сегодня парламентарии успеют рассмотреть все законопроекты еще до 18:00 и задержка не понадобится.
Напомним, народные депутаты приняли в целом президентский законопроект №1012 об импичменте. За соответствующее решение проголосовали на утреннем пленарном заседании Верховной Рады 245 народных депутатов.
В повестку дня заседания на этой неделе Верховной Рады были включены 188 вопросов, проект Государственного бюджета на 2020 год народные депутаты будут рассматривать на следующей неделе.