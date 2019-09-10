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ВР ухвалила в цілому президентський законопроект про імпічмент

ВР ухвалила в цілому президентський законопроект про імпічмент

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Народні депутати ухвалили в цілому президентський законопроект №1012 про імпічмент. За відповідне рішення проголосували на ранковому пленарному засіданні Верховної Ради 245 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Відповідне рішення підтримали виключно члени фракції "Слуга народу", решта фракцій виступили категорично проти, оскільки народні депутати вимагали дати їм ще один тиждень для внесення правок. Як наголосили окремі нардепи, більшість "продавлює" цей закон, позбавивши решту фракцій конституційного права вносити свої правки.

Метою і завданнями законопроекту є створення правових засад для гарантування реалізації народними депутатами України як представниками українського народу парламентського контролю за дотриманням Главою держави Конституції та законів України, відновлення системи стримувань та противаг шляхом забезпечення можливості практичної реалізації процедури імпічменту Президента України.

Після ухвалення рішення частина парламентарів почали голосно висловлювати своє обурення, і спікер Дмитро Разумков оголосив перерву на 30 хвилин.

Нагадаємо, 6 вересня комітет Верховної Ради з питань організації державної влади місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Раді ухвалити президентський законопроект про імпічмент в першому читанні і в цілому.

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