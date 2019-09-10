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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 109979 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 121322 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 112888 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 118948 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 124535 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150459 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150157 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:49 • 194001 просмотра

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ВР приняла в целом президентский законопроект об импичменте

ВР приняла в целом президентский законопроект об импичменте

Киев  •  УНН

 • 14311 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Народные депутаты приняли в целом президентский законопроект №1012 об импичменте. За соответствующее решение проголосовали на утреннем пленарном заседании Верховной Рады 245 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Соответствующее решение поддержали только члены фракции "Слуга народа", остальные фракции выступили категорически против, так как народные депутаты требовали дать им еще одну неделю для внесения правок. Как отметили отдельные нардепы, большинство "продавливает" этот закон, лишив остальные фракции конституционного права вносить свои правки.

Целью и задачами законопроекта является создание правовых основ для обеспечения реализации народными депутатами Украины как представителями украинского народа парламентского контроля за соблюдением Главой государства Конституции и законов Украины, восстановления системы сдержек и противовесов путем обеспечения возможности практической реализации процедуры импичмента Президента Украины.

После принятия решения часть парламентариев начали громко выражать свое возмущение, и спикер Дмитрий Разумков объявил перерыв на 30 минут.

Напомним, 6 сентября комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Раде принять президентский законопроект об импичменте в первом чтении и в целом.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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