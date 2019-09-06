Комітет рекомендував ВР ухвалити президентський закон про імпічмент
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Раді ухвалити президентський законопроект про імпічмент в першому читанні і в цілому, передає кореспондент УНН.
Відзначимо, що на засіданні комітету сьогодні розглянули законопроект Президента України Володимира Зеленського № 1012 “Про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент)”.
Ухвалення законопроекту в першому читанні і в цілому як закон підтримало 16 депутатів, 3 були проти і 2 — утрималися.
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Нагадаємо, Зеленський вніс законопроект про імпічмент.