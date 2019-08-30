Оприлюднений текст законопроекту Зеленського про імпічмент
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. На сайті Верховної Ради опублікований текст законопроєкту про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент), внесений на розгляд у парламент Президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє УНН.
“Метою і завданнями прийняття цього законопроєкту є створення правових засад для гарантування реалізації народними депутатами України як представниками українського народу парламентського контролю за дотриманням главою держави Конституції та законів України, відновлення системи стримувань та противаг шляхом забезпечення можливості практичної реалізації процедури імпічменту Президента України”, - йдеться у пояснювальній записці.
Проєктом закону пропонується, надати Верховній Раді повноваження усунути Президента з посади в порядку імпічменту виключно у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину. Процедура імпічменту ініціюватиметься більшістю народних депутатів від конституційного складу.
Для винесення на розгляд ВР питання імпічменту пропонується встановити процедуру внесення письмового подання, яке повинно містити правове обґрунтування необхідності утворення спеціальної тимчасової слідчої комісії, яка утворюватиметься у складі народних депутатів (з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій та груп), спеціального прокурора і спеціальних слідчих.
Після прийняття рішення про звинувачення Президента Верховна Рада звертатиметься до Конституційного Суду, який має надати висновок про додержання процедур, та Верховного Суду (який надає висновок, що діяння, в яких звинувачується Президент, містять ознаки державної зради або іншого злочину).
Нагадаємо, 29 серпня Зеленський вніс законопроект про імпічмент.