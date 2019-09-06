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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 92861 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 115568 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 107305 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 113865 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 121362 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149029 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149191 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Комитет рекомендовал ВР принять президентский закон об импичменте

Комитет рекомендовал ВР принять президентский закон об импичменте

Киев  •  УНН

 • 10881 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Раде принять президентский законопроект об импичменте в первом чтении и в целом, передает корреспондент УНН.

Отметим, что на заседании комитета сегодня рассмотрели законопроект Президента Украины Владимира Зеленского № 1012 "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)".

Принятие законопроекта в первом чтении и в целом как закона поддержали 16 депутатов, 3 были против и 2 - воздержались.

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Напомним, Зеленский внес законопроект об импичменте.

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