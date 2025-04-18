Нардеп Соломчук: Фонд держмайна вирішив знищити залишки аграрної науки в Україні

Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики взяв на контроль ситуацію з передачею земель підприємств Національної академії аграрних наук до Фонду державного майна. Як заявив народний депутат Дмитро Соломчук, йдеться не просто про зміну власника, а про спробу остаточного знищення аграрної науки в Україні, пише УНН.

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Під час засідання аграрного комітету Верховної Ради, що відбулося 15 квітня, розглядалося питання передачі 135 тис. га земель, які перебувають у користуванні установ НААН, до Фонду держмайна. Йдеться, зокрема, про землі наукових господарств, які займаються насінництвом, тваринництвом, селекцією та аграрними дослідженнями. Народний депутат Дмитро Соломчук різко розкритикував ініціативу Фонду.

Фонд державного майна вирішив знищити залишки аграрної науки в Україні. Наука й так десятиріччями страждала, знищувалась… Але є підприємства, які завдяки керівникам та колективам, зберегли та розвивають агронауку, всупереч всьому, сплачують податки та є важливими для галузі. Фонд вирішив забрати землі, виставити на ProZorro і все… Забрати, продати чи здати в оренду − це завжди просто, а от створити? Наука, колективи, знання не потрібні… – заявив нардеп на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, Комітет заслухав керівництво ФДМУ, представників "Державного земельного банку" (проєкту ФДМУ, якому був переданий перший пул державних земель для подальшої передачі в оренду), науковців і наразі бере ситуацію під парламентський контроль.

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Соломчук також наголосив на занепокоєнні, яке лунає з регіонів. За його словами, керівники господарств і науковці відкрито заявляють про загрозу знищення не лише підприємств, а й цілих громад.

На засіданні аграрного комітету керівниця ДП "Олександрівське" (Вінниччина) Олена Воротнюк чітко й аргументовано озвучила тривожну ситуацію: підприємство 100% включене до передачі Фонду держмайна з подальшим продажем на аукціоні. Господарство має в обробітку близько 3000 га землі, забезпечує фермерів-одноосібників вітчизняним насінням − доступною альтернативою імпорту, який стає дедалі дорожчим. Тут розвивають аграрну науку, зберігають тваринництво, підтримують місцеві громади та військових – зазначив нардеп.

Також, за словами Соломчука, на засіданні виступив колишній міністр аграрної політики, нині директор Інституту сільського господарства Полісся Сергій Рижук. Він нагадав, що раніше вже було передано 12 тис. га землі з дослідних центрів Інституту до Фонду держмайна. На його думку, якщо ФДМУ потрібні додаткові площі, можна розглядати понад мільйон гектарів Чорнобильських земель на Поліссі, які академія здатна очистити від радіонуклідів. Водночас, наукові господарства, які ефективно працюють і утримують аграрну науку, не повинні ставати об’єктом таких рішень.

Нагадаємо

Відчуження 135 тис. га земель НААН на користь ФДМУ означатиме втрату понад 18 тис. голів великої рогатої худоби, 9,9 тис. свиней, 1,9 тис. овець і 1,2 тис. свійської птиці. Значна частина тваринницьких господарств буде змушена припинити діяльність, що становитиме серйозний удар по селекційному тваринництву та племінній справі. Це, своєю чергою, призведе до руйнування всієї системи відтворення високопродуктивних тварин з найкращими генетичними характеристиками в Україні. Саме це поголів’я є основою для розвитку вітчизняного тваринництва − від якості м’яса і молока до стійкості до хвороб, продуктивності, харчування та ефективного раціону.