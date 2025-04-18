Нардеп Соломчук: Фонд госимущества решил уничтожить остатки аграрной науки в Украине

Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики взял на контроль ситуацию с передачей земель предприятий Национальной академии аграрных наук в Фонд государственного имущества. Как заявил народный депутат Дмитрий Соломчук, речь идет не просто об изменении собственника, а о попытке окончательного уничтожения аграрной науки в Украине, пишет УНН.

Детали

Во время заседания аграрного комитета Верховной Рады, которое состоялось 15 апреля, рассматривался вопрос передачи 135 тыс. га земель, находящихся в пользовании учреждений НААН, в Фонд госимущества. Речь идет, в частности, о землях научных хозяйств, которые занимаются семеноводством, животноводством, селекцией и аграрными исследованиями. Народный депутат Дмитрий Соломчук резко раскритиковал инициативу Фонда.

Фонд государственного имущества решил уничтожить остатки аграрной науки в Украине. Наука и так десятилетиями страдала, уничтожалась... Но есть предприятия, которые благодаря руководителям и коллективам, сохранили и развивают агронауку, вопреки всему, платят налоги и важны для отрасли. Фонд решил забрать земли, выставить на ProZorro и все... Забрать, продать или сдать в аренду − это всегда просто, а вот создать? Наука, коллективы, знания не нужны... – заявил нардеп на своей странице в Facebook.

По его словам, Комитет заслушал руководство ФГИУ, представителей "Государственного земельного банка" (проекта ФГИУ, которому был передан первый пул государственных земель для дальнейшей передачи в аренду), ученых и сейчас берет ситуацию под парламентский контроль.

Каждые 4 из 5 га переданных Госзембанку не сданы в аренду, но ФГИУ отчитывается о победе

Соломчук также подчеркнул обеспокоенность, которая звучит из регионов. По его словам, руководители хозяйств и ученые открыто заявляют об угрозе уничтожения не только предприятий, но и целых общин.

На заседании аграрного комитета руководитель ГП "Александровское" (Винницкая область) Елена Воротнюк четко и аргументированно озвучила тревожную ситуацию: предприятие 100% включено в передачу Фонда госимущества с последующей продажей на аукционе. Хозяйство имеет в обработке около 3000 га земли, обеспечивает фермеров-единоличников отечественными семенами − доступной альтернативой импорту, который становится все дороже. Здесь развивают аграрную науку, сохраняют животноводство, поддерживают местные общины и военных – отметил нардеп.

Также, по словам Соломчука, на заседании выступил бывший министр аграрной политики, ныне директор Института сельского хозяйства Полесья Сергей Рыжук. Он напомнил, что ранее уже было передано 12 тыс. га земли из исследовательских центров Института в Фонд госимущества. По его мнению, если ФГИУ нужны дополнительные площади, можно рассматривать более миллиона гектаров Чернобыльских земель на Полесье, которые академия способна очистить от радионуклидов. В то же время, научные хозяйства, которые эффективно работают и содержат аграрную науку, не должны становиться объектом таких решений.

Напомним

Отчуждение 135 тыс. га земель НААН в пользу ФГИУ означает потерю более 18 тыс. голов крупного рогатого скота, 9,9 тыс. свиней, 1,9 тыс. овец и 1,2 тыс. домашней птицы. Значительная часть животноводческих хозяйств будет вынуждена прекратить деятельность, что составит серьезный удар по селекционному животноводству и племенному делу. Это, в свою очередь, приведет к разрушению всей системы воспроизводства высокопродуктивных животных с лучшими генетическими характеристиками в Украине. Именно это поголовье является основой для развития отечественного животноводства − от качества мяса и молока до устойчивости к болезням, продуктивности, питания и эффективного рациона.