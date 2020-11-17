Нардеп Шахов розповів, як здавав кров для "антиковідної" плазми

"Здав ІФА, їздив здавати свою кров. З крові брали плазму аж в Черкасах, у "Біофарм", бо в Києві немає такої лабораторії. Уявіть собі, я поїхав здавати кров в Черкаси, бо в Києві цього не було і немає. Уявіть собі, в якому занепаді наша медицина?", - наголосив нардеп.

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Сергій Шахов здавав кров на "антиковідну" плазму, бо сам перехворів на COVID-19 і впевнений, що таким чином кожен може допомогти важкохворій людині, особливо з групи ризику.

Зазначимо, що лише ІФА-тестування на антитіла окрім гострої фази хвороби може виявити, чи перехворіла людина на COVID-19. Часто супердонорами для "антиковідної" плазми можуть стати ті, хто перехворів безсимптомно. Це свідчить про високі титри антитіл до коронавірусу в їхній крові. Саме тому масове ІФА-тестування, крім виявлення та ізоляціі безсимптомних носіїв, допоможе визначити потенційних супердонорів серед населення.

Нагадаємо, що порятунок "ковід"-пацієнтів плазмою із крові тих, хто одужав, демонструє високі позитивні результати в усьому світі. Воно полягає у переливанні важкохворим на COVID-19 плазми з антитілами, яку отримують із крові тих, хто вже перехворів і отримав антитіла до коронавірусу.