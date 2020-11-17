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Нардеп Шахов розповів, як здавав кров для "антиковідної" плазми

Нардеп Шахов розповів, як здавав кров для "антиковідної" плазми

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. У МОЗ до протоколів лікування внесли використання "антиковідної" плазми з крові тих, хто перехворів. Наразі інструкцій або алгоритмів для донорів не існує. Так само як і механізмів їх відбору або пошуку. Але теоретично кожен, хто перехворів на COVID-19, може пожертвувати плазму з антитілами до коронавірусу для порятунку важкохворих. Член Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи ВРУ, народний депутат Сергій Шахов розповів УНН, яким чином і навіщо здавав "антиковідну" плазму.

"Здав ІФА, їздив здавати свою кров. З крові брали плазму аж в Черкасах, у "Біофарм", бо в Києві немає такої лабораторії. Уявіть собі, я поїхав здавати кров в Черкаси, бо в Києві цього не було і немає. Уявіть собі, в якому занепаді наша медицина?", - наголосив нардеп.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чи можете ви бути супердонором "антіковідної" плазми: епідеміолог розповіла, як про це дізнатися

Сергій Шахов здавав кров на "антиковідну" плазму, бо сам перехворів на COVID-19 і впевнений, що таким чином кожен може допомогти важкохворій людині, особливо з групи ризику.

Зазначимо, що лише ІФА-тестування на антитіла окрім гострої фази хвороби може виявити, чи перехворіла людина на COVID-19. Часто супердонорами для "антиковідної" плазми можуть стати ті, хто перехворів безсимптомно. Це свідчить про високі титри антитіл до коронавірусу в їхній крові. Саме тому масове ІФА-тестування, крім виявлення та ізоляціі безсимптомних носіїв, допоможе визначити потенційних супердонорів серед населення.

Нагадаємо, що порятунок "ковід"-пацієнтів плазмою із крові тих, хто одужав, демонструє високі позитивні результати в усьому світі. Воно полягає у переливанні важкохворим на COVID-19 плазми з антитілами, яку отримують із крові тих, хто вже перехворів і отримав антитіла до коронавірусу.

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