Пандемия: в США разрешили переливать плазму крови переболевших для лечения COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США выдало экстренное разрешение на лечение заразившихся коронавирусной инфекцией методом переливаний плазмы крови уже переболевших пациентов. Об этом говорится в документе, распространенном в воскресенье ведомством, передает УНН.
“Сегодня Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов выдало экстренное разрешение на использование экспериментального (метода) переливания плазмы крови выздоровевших пациентов для лечения COVID-19”, — отмечается в тексте. Ведомство подчеркивает, что пришло к выводу о том, что такой метод может быть эффективен и что “его известные и потенциальные плюсы перевешивают известные и потенциальные риски”.
Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, всего в США зафиксировано более 5,69 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 176 765 человек.
Также отметим, что в США разрешили применять новый тест на COVID-19.