Пандемия: в США разрешили переливать плазму крови переболевших для лечения COVID-19

“Сегодня Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов выдало экстренное разрешение на использование экспериментального (метода) переливания плазмы крови выздоровевших пациентов для лечения COVID-19”, — отмечается в тексте. Ведомство подчеркивает, что пришло к выводу о том, что такой метод может быть эффективен и что “его известные и потенциальные плюсы перевешивают известные и потенциальные риски”.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, всего в США зафиксировано более 5,69 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 176 765 человек.

Также отметим, что в США разрешили применять новый тест на COVID-19.