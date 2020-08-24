Пандемія: у США дозволили переливати плазму крові одужалих для лікування COVID-19

“Сьогодні Управління з контролю за якістю продовольства і медикаментів видало екстрений дозвіл на використання експериментального (методу) переливання плазми крові одужалих пацієнтів для лікування COVID-19”, — наголошується в тексті. Відомство підкреслює, що прийшло до висновку про те, що такий метод може бути ефективний і що “його відомі і потенційні плюси переважують відомі і потенційні ризики”.

Згідно з останніми даними Університету Джонса Хопкінса, який веде підрахунки на основі інформації міжнародних організацій, федеральної і місцевої влади, всього у США зафіксовано понад 5,69 млн випадків зараження коронавірусом, померли 176 765 осіб.

Також відзначимо, що в США дозволили застосовувати новий тест на COVID-19.