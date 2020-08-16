Пандемія: у США дозволили застосовувати новий тест на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Влада США схвалила застосування нового тесту на зараження коронавірусом за зразком слини, при якому не потрібно брати мазок з носоглотки. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Управління з питань якості продовольства і медикаментів при Міністерстві охорони здоров’я і соціальних служб США, повідомляє УНН.
Як випливає з документа, тест розроблений вченими з Єльського університету, він називається SalivaDirect. На думку помічника міністра охорони здоров’я і соціальних служб Бретта Джіруара, “це ще одне новаторське рішення, яке допоможе зменшити потребу в обмежених ресурсах для проведення таких тестів”.
У заяві наголошується, що для застосування SalivaDirect не потрібно брати мазок, що позбавляє пацієнтів від необхідності відчувати неприємні відчуття. Як констатували в управлінні, “зразок слини можна помістити в будь-яку стерильну ємність”. Дізнатися результат, як очікується, можна буде в багатьох лабораторіях в США. Як вважають у відомстві, при такому методі “потенційно знижується ризик” зараження коронавірусом фахівців, які проводять тест.
Глава управління Стівен Хан назвав тест новаторським, зазначивши, що цей метод дозволяє знизити потребу в ряді важливих компонентів. Він закликав приватні компанії співпрацювати з відомством з метою “створення інноваційних, ефективних засобів, щоб покласти край пандемії COVID-19”.
“Це вже п’ятий схвалений Управлінням з питань якості продовольства і медикаментів тест, при якому досліджують зразок слини”, — йдеться в документі. Як повідомив телеканал CNN, творці SalivaDirect вважають, що вартість його застосування в США складе близько 10 доларів. Це дешевше багатьох наявних в країні аналогів.
За даними Університету Джонса Хопкінса, який проводить підрахунки на основі відомостей федеральної і місцевої влади, в США було зафіксовано понад 5,34 млн випадків зараження коронавірусом, померли понад 169,3 тис. осіб.