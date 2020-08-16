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Пандемия: в США разрешили применять новый тест на COVID-19

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 августа. УНН. Власти США одобрили применение нового теста на заражение коронавирусом по образцу слюны, при котором не требуется брать мазок из носоглотки. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США, сообщает УНН.

Как следует из документа, тест разработан учеными из Йельского университета, он называется SalivaDirect. По мнению помощника министра здравоохранения и социальных служб Бретта Джируара, “это еще одно новаторское решение, которое поможет уменьшить потребность в ограниченных ресурсах для проведения таких тестов”.

В заявлении отмечается, что для применения SalivaDirect не требуется брать мазок, что избавляет пациентов от необходимости испытывать неприятные ощущения. Как констатировали в управлении, “образец слюны можно поместить в любую стерильную емкость”. Узнать результат, как ожидается, можно будет во многих лабораториях в США. Как считают в ведомстве, при таком методе “потенциально снижается риск” заражения коронавирусом специалистов, которые проводят тест.

Глава управления Стивен Хан назвал тест новаторским, отметив, что этот метод позволяет снизить потребность в ряде важных компонентов. Он призвал частные компании сотрудничать с ведомством с целью “создания инновационных, эффективных средств, чтобы положить конец пандемии COVID-19”.

“Это уже пятый одобренный Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов тест, при котором исследуют образец слюны”, — говорится в документе. Как сообщил телеканал CNN, создатели SalivaDirect полагают, что стоимость его применения в США составит около 10 долларов. Это дешевле многих имеющихся в стране аналогов.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 5,34 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 169,3 тыс. человек.

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