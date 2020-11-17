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Нардеп Шахов рассказал, как сдавал кровь для "антиковидной" плазмы

Нардеп Шахов рассказал, как сдавал кровь для "антиковидной" плазмы

Киев  •  УНН

 • 23514 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Минздраве в протоколы лечения внесли использование "антиковидной" плазмы из крови переболевших. Сейчас инструкций или алгоритмов для доноров не существует. Так же как и механизмов их отбора или поиска. Но теоретически каждый, кто переболел COVID-19, может пожертвовать плазму с антителами к коронавирусу для спасения тяжелобольных. Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам Регламента и организации работы ВРУ, народный депутат Сергей Шахов рассказал УНН, каким образом и зачем сдавал "антиковидную" плазму.

"Сдал ИФА, ездил сдавать свою кровь. Из крови брали плазму аж в Черкассах, в "Биофарм", потому что в Киеве нет такой лаборатории. Представьте себе, я поехал сдавать кровь в Черкассы, потому что в Киеве этого не было и нет. Представьте себе, в каком упадке наша медицина?", - подчеркнул нардеп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Можете ли вы быть супердонором "антиковидной" плазмы: эпидемиолог рассказала, как об этом узнать

Сергей Шахов сдавал кровь на "антиковидную" плазму, потому что сам переболел COVID-19 и уверен, что таким образом каждый может помочь тяжело больному человеку, особенно из группы риска.

Отметим, что только ИФА-тестирование на антитела кроме острой фазы болезни может выявить, переболел ли человек COVID-19. Часто супердонорамb для "антиковидной" плазмы могут стать те, кто переболел бессимптомно. Это свидетельствует о высоких титрах антител к коронавирусу в их крови. Именно поэтому массовое ИФА-тестирование, кроме выявления и изоляции бессимптомных носителей, поможет определить потенциальных супердонорив среди населения.

Напомним, что спасение "ковид"-пациентов плазмой из крови тех, кто выздоровел, демонстрирует высокие положительные результаты во всем мире. Оно заключается в переливании тяжелобольным COVID-19 плазмы с антителами, которую получают из крови тех, кто уже переболел и получил антитела к коронавирусу.

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