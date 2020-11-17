Нардеп Шахов рассказал, как сдавал кровь для "антиковидной" плазмы

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Минздраве в протоколы лечения внесли использование "антиковидной" плазмы из крови переболевших. Сейчас инструкций или алгоритмов для доноров не существует. Так же как и механизмов их отбора или поиска. Но теоретически каждый, кто переболел COVID-19, может пожертвовать плазму с антителами к коронавирусу для спасения тяжелобольных. Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам Регламента и организации работы ВРУ, народный депутат Сергей Шахов рассказал УНН, каким образом и зачем сдавал "антиковидную" плазму.