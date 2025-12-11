Намагалися проникнути в тил українських оборонців: на Гуляйпільському напрямку ліквідували диверсантів у цивільному

На Гуляйпільському напрямку ворог, переодягнувшись у цивільне, намагався проникнути в тил українських оборонців, диверсантів ліквідували, передає УНН із посиланням на Держприкордонслужбу.

Учора до позицій українських прикордонників наблизилася група чоловіків у цивільному одязі. Вони певний час спостерігали за нашими силами та, скориставшись негодою, спробували обійти позиції й зайти у тил

Проте маскування не допомогло: під час пересування у них спрацювала радіостанція, яка ідентифікувала осіб, як військовослужбовців окупаційних військ.

Бої на Гуляйпільському напрямку: Сили оборони Півдня спростовують оточення українських підрозділів

У результаті диверсійна група у складі двох чоловіків була ліквідована. Під цивільним одягом у них була форма збройних сил рф