Намагалися проникнути в тил українських оборонців: на Гуляйпільському напрямку ліквідували диверсантів у цивільному
Київ • УНН
На Гуляйпільському напрямку диверсанти в цивільному одязі намагалися проникнути в тил українських військ. Групу з двох чоловіків ліквідували після того, як їх радіостанція видала приналежність до окупаційних військ.
На Гуляйпільському напрямку ворог, переодягнувшись у цивільне, намагався проникнути в тил українських оборонців, диверсантів ліквідували, передає УНН із посиланням на Держприкордонслужбу.
Учора до позицій українських прикордонників наблизилася група чоловіків у цивільному одязі. Вони певний час спостерігали за нашими силами та, скориставшись негодою, спробували обійти позиції й зайти у тил
Проте маскування не допомогло: під час пересування у них спрацювала радіостанція, яка ідентифікувала осіб, як військовослужбовців окупаційних військ.
Бої на Гуляйпільському напрямку: Сили оборони Півдня спростовують оточення українських підрозділів21.11.25, 14:26 • 3274 перегляди
У результаті диверсійна група у складі двох чоловіків була ліквідована. Під цивільним одягом у них була форма збройних сил рф
росіяни вбили п’ятьох полонених українських захисників на Гуляйпільському напрямку27.11.25, 17:57 • 3403 перегляди