11:00 • 838 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
10:29 • 1848 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Ексклюзив
08:43 • 14709 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
07:59 • 14787 перегляди
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Ексклюзив
07:38 • 16566 перегляди
Українці відмовляються від здобних булок та пшеничного хліба: ринок переорієнтовується на прості рецептури
10 грудня, 21:59 • 25952 перегляди
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
10 грудня, 18:59 • 40303 перегляди
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Ексклюзив
10 грудня, 17:30 • 36137 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
10 грудня, 17:11 • 36776 перегляди
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
10 грудня, 16:59 • 30804 перегляди
Зеленський підписав Бюджет-2026
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки Odrex
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
08:43 • 14709 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 33831 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 35173 перегляди
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення10 грудня, 13:56 • 41915 перегляди
Намагалися проникнути в тил українських оборонців: на Гуляйпільському напрямку ліквідували диверсантів у цивільному

Київ • УНН

 • 92 перегляди

На Гуляйпільському напрямку диверсанти в цивільному одязі намагалися проникнути в тил українських військ. Групу з двох чоловіків ліквідували після того, як їх радіостанція видала приналежність до окупаційних військ.

Намагалися проникнути в тил українських оборонців: на Гуляйпільському напрямку ліквідували диверсантів у цивільному

На Гуляйпільському напрямку ворог, переодягнувшись у цивільне, намагався проникнути в тил українських оборонців, диверсантів ліквідували, передає УНН із посиланням на Держприкордонслужбу.

Учора до позицій українських прикордонників наблизилася група чоловіків у цивільному одязі. Вони певний час спостерігали за нашими силами та, скориставшись негодою, спробували обійти позиції й зайти у тил 

- повідомили у ДПСУ.

Проте маскування не допомогло: під час пересування у них спрацювала радіостанція, яка ідентифікувала осіб, як військовослужбовців окупаційних військ.

Бої на Гуляйпільському напрямку: Сили оборони Півдня спростовують оточення українських підрозділів21.11.25, 14:26 • 3274 перегляди

У результаті диверсійна група у складі двох чоловіків була ліквідована. Під цивільним одягом у них була форма збройних сил рф 

- резюмували прикордонники.

росіяни вбили п’ятьох полонених українських захисників на Гуляйпільському напрямку27.11.25, 17:57 • 3403 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Війна в Україні
Державний кордон України
Державна прикордонна служба України