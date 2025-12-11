Пытались проникнуть в тыл украинских защитников: на Гуляйпольском направлении ликвидировали диверсантов в гражданском

На Гуляйпольском направлении враг, переодевшись в гражданское, пытался проникнуть в тыл украинских защитников, диверсантов ликвидировали, передает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.

Вчера к позициям украинских пограничников приблизилась группа мужчин в гражданской одежде. Они некоторое время наблюдали за нашими силами и, воспользовавшись непогодой, попытались обойти позиции и зайти в тыл