Пытались проникнуть в тыл украинских защитников: на Гуляйпольском направлении ликвидировали диверсантов в гражданском
Киев • УНН
На Гуляйпольском направлении диверсанты в гражданской одежде пытались проникнуть в тыл украинских войск. Группу из двух мужчин ликвидировали после того, как их радиостанция выдала принадлежность к оккупационным войскам.
На Гуляйпольском направлении враг, переодевшись в гражданское, пытался проникнуть в тыл украинских защитников, диверсантов ликвидировали, передает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.
Вчера к позициям украинских пограничников приблизилась группа мужчин в гражданской одежде. Они некоторое время наблюдали за нашими силами и, воспользовавшись непогодой, попытались обойти позиции и зайти в тыл
Однако маскировка не помогла: во время передвижения у них сработала радиостанция, которая идентифицировала лиц как военнослужащих оккупационных войск.
Бои на Гуляйпольском направлении: Силы обороны Юга опровергают окружение украинских подразделений21.11.25, 14:26 • 3274 просмотра
В результате диверсионная группа в составе двух мужчин была ликвидирована. Под гражданской одеждой у них была форма вооруженных сил рф
россияне убили пятерых пленных украинских защитников на Гуляйпольском направлении27.11.25, 17:57 • 3403 просмотра