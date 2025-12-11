Пытались проникнуть в тыл украинских защитников: на Гуляйпольском направлении ликвидировали диверсантов в гражданском

$42.280.10
11:00 • 584 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
10:29 • 1542 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Эксклюзив
08:43 • 14295 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
07:59 • 14513 просмотра
Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения рф в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ
Эксклюзив
07:38 • 16309 просмотра
Украинцы отказываются от сдобных булочек и пшеничного хлеба: рынок переориентируется на простые рецептуры
10 декабря, 21:59 • 25742 просмотра
Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом
10 декабря, 18:59 • 40131 просмотра
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Эксклюзив
10 декабря, 17:30 • 36064 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
10 декабря, 17:11 • 36702 просмотра
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
10 декабря, 16:59 • 30783 просмотра
Зеленский подписал Бюджет-2026
публикации
Эксклюзивы
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11:11 • 528 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
08:43 • 14295 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 33611 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 34949 просмотра
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения10 декабря, 13:56 • 41682 просмотра
Пытались проникнуть в тыл украинских защитников: на Гуляйпольском направлении ликвидировали диверсантов в гражданском

Киев • УНН

 • 8 просмотра

На Гуляйпольском направлении диверсанты в гражданской одежде пытались проникнуть в тыл украинских войск. Группу из двух мужчин ликвидировали после того, как их радиостанция выдала принадлежность к оккупационным войскам.

Пытались проникнуть в тыл украинских защитников: на Гуляйпольском направлении ликвидировали диверсантов в гражданском

На Гуляйпольском направлении враг, переодевшись в гражданское, пытался проникнуть в тыл украинских защитников, диверсантов ликвидировали, передает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.

Вчера к позициям украинских пограничников приблизилась группа мужчин в гражданской одежде. Они некоторое время наблюдали за нашими силами и, воспользовавшись непогодой, попытались обойти позиции и зайти в тыл 

- сообщили в ГПСУ.

Однако маскировка не помогла: во время передвижения у них сработала радиостанция, которая идентифицировала лиц как военнослужащих оккупационных войск.

Бои на Гуляйпольском направлении: Силы обороны Юга опровергают окружение украинских подразделений

В результате диверсионная группа в составе двух мужчин была ликвидирована. Под гражданской одеждой у них была форма вооруженных сил рф 

- резюмировали пограничники.

россияне убили пятерых пленных украинских защитников на Гуляйпольском направлении

Антонина Туманова

