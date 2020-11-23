Накопичувальна пенсійна система: оприлюднено текст урядового законопроекту

Проектом закону №4408 передбачається запровадити накопичувальну професійну пенсійну систему для окремих категорій осіб віком до 35 років (станом на 1 липня 2021) із числа зайнятих на роботах за Списком № 1 і Списком № 2 (списки важких професій – ред.) та деяких інших категорій осіб, які мають право на пільгове пенсійне забезпечення.

Зазначається, що для осіб до 35 років, які до дати запровадження сплати страхових внесків до накопичувальної професійної пенсійної системи набули не менше ніж третину необхідного стажу на важких роботах, передбачається право на перерахування накопичених коштів до солідарної системи та призначення пенсії на пільгових умовах, визначених законодавством.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Економіст про накопичувальну пенсійну систему: законопроект заведе зарплати у тінь

Джерелом фінансування пенсійних виплат із солідарної системи та формування пенсійних активів у накопичувальній професійній пенсійній системі будуть страхові внески. Вони сплачуватимуться роботодавцями за рахунок підвищеної ставки єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на заміну механізму відшкодування витрат на виплату і доставку пільгових пенсій. Страхові внески спрямовуватимуться до недержавних пенсійних фондів, які учасники вибиратимуть самостійно.

Законопроектом передбачається запровадити три професійні пенсійні програми:



Програма № 1 дає право на отримання пенсійних виплат після досягнення віку 50 років (Список № 1);



Програма № 2 – дає право на отримання пенсійних виплат при досягненні 55 років (Список № 2; інші категорії осіб, які мають право на пенсію на пільгових умовах);



Програма № 3 – дає можливість добровільно набути право участі в накопичувальній професійній пенсійній системі на умовах, визначених у колективних договорах, угодах, та на отримання пенсійних виплат після досягнення 55 років.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Мінсоцполітики пояснили, що зміниться для працівників з запровадженням накопичувальної пенсії

Як зазначили в уряді, запровадження такої системи не передбачатиме додаткових витрат з держбюджету. За попередніми розрахунками, очікуваний обсяг надходжень на три наступні бюджетні періоди від сплати підвищеної ставки єдиного внеску, які будуть спрямовані до Пенсійного фонду України, становитиме понад 19 млрд грн при очікуваних нарахуваннях до відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій – 18,5 млрд гривень.

Окрім того, очікувана сума надходження коштів в економіку України від тієї частини внесків, які будуть спрямовані до накопичувальної професійної пенсійної системи, за наступні три бюджетні періоди становитиме понад 8 млрд гривень.

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення про рекомендацію ВР ухвалити законопроект щодо збільшення єдиного соціального внеску на 7 та на 15% для людей з важкою професією.

Як пояснили у Мінсоцполітики, з запровадженням накопичувальної пенсії для працівників, у яких важкі професії, зміниться лише механізм відшкодування пільгових пенсій – це буде через сплату підвищеної ставки ЄСВ.



Додамо, що в уряді вже раніше почали говорити про накопичувальну пенсію. Пропонувалося збалансувати солідарну пенсійну систему накопичувальним рівнем, щоб не лише роботодавці, а й громадяни щомісяця робили внески для своєї пенсії.