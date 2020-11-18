У Мінсоцполітики пояснили, що зміниться для працівників з запровадженням накопичувальної пенсії

"Що ми пропонуємо в законопроекті: для працівників, які зараз працюють у важких умовах праці, не будуть змінені фактично ані правила, ні умови припинення пільгової дострокової пенсії. Ми змінюємо лише механізми. Відшкодування пільгових пенсій буде замінено на фінансування таких пенсій через сплату підвищеної ставки ЄСВ", - сказала Лазебна.

За її словами, за рахунок цих коштів покриватимуться видатки для виплати поточних пільгових пенсій і будуть запроваджені механізми дострокової накопичувальної пенсії для майбутніх пенсіонерів.

"Ми передбачаємо надати право участі в цій пенсійній системі іншим працівникам. Але це має відбуватися в рамках соціального договору на умовах, які будуть визначатися в колективних договорах і угодах. Це так звана професійна пенсійна програма №3", - додала міністр.

Окрім того, передбачається надання підприємствам-боржникам розстрочки до 60 календарних місяців суми несплачених пенсійному фонду фактичних витрат на виплату і доставку пільгових пенсій.

Нагадаємо, як повідомив Прем’єр-міністр України, уряд ухвалить рішення про рекомендацію ВР ухвалити законопроект щодо збільшення Єдиного соціального внеску на 7 та на 15% для людей з важкою професією. Таким чином для них буде запроваджена накопичувальна пенсія.