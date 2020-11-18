Кабмін пропонує запровадити накопичувальну пенсію для людей з важкою професією

"Уряд буде пропонувати ВРУ впровадження професійної накопичувальної системи. Розмір ЄСВ пропонується збільшити на 7% для списку особливо важких професій №2, та на 15% для списку особливо важких професій №1. Тобто для осіб молодше 35 років, які працюють в особливо важких умовах і небезпечних - буде запроваджена накопичувальна професійна пенсійна система", - сказав Шмигаль.

За його словами, профспілки "дуже очікують цей законопроект".

"Люди зможуть отримати власні пенсійні рахунки, якими вони зможуть скористатися коли будуть виходити на пенсію. Це тисячі грн, які людина зможе отримати в якості доплати до своєї пенсії. Приблизний об’єм коштів для такої накопичувальної системи складатиме від 2 до 3 млрд грн на рік", - додав глава Кабміну.

Нагадаємо, Мінсоцполітики пропонує збалансувати солідарну пенсійну систему накопичувальним рівнем, щоб не лише роботодавці, а й громадяни щомісяця робили внески для своєї пенсії.