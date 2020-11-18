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Кабмин предлагает ввести накопительную пенсию для людей с тяжелой профессией

Кабмин предлагает ввести накопительную пенсию для людей с тяжелой профессией

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. Правительство примет решение о рекомендации ВР принять законопроект об увеличении единого социального взноса на 7 и на 15% для людей с тяжелой профессией. Таким образом, для них будет введена накопительная пенсия. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Правительство будет предлагать ВРУ внедрение профессиональной накопительной системы. Размер ЕСВ предлагается увеличить на 7% для списка особо тяжелых профессий №2, и на 15% для списка особо тяжелых профессий №1. То есть для лиц моложе 35 лет, работающих в особо тяжелых условиях и опасных - будет введена накопительная профессиональная пенсионная система", - сказал Шмыгаль.

По его словам, профсоюзы "очень ждут этот законопроект".

"Люди смогут получить собственные пенсионные счета, которыми они смогут воспользоваться когда будут выходить на пенсию. Это тысячи грн, которые человек сможет получить в качестве доплаты к своей пенсии. Примерный объем средств для такой накопительной системы будет составлять от 2 до 3 млрд грн на год", - добавил глава Кабмина.

Напомним, Минсоцполитики предлагает сбалансировать солидарную пенсионную систему накопительным уровнем, чтобы не только работодатели, но и граждане ежемесячно делали взносы для своей пенсии.

Украинские Национальные Новости

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