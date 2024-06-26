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Найгарячіше на Покровському напрямку та у Харківській області: Генштаб про ситуацію на фронті

Київ • УНН

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Згідно зі зведенням Генерального штабу, кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту зросла до 99, найгарячіше було на Покровському напрямку та в Харківській області.

Найгарячіше на Покровському напрямку та у Харківській області: Генштаб про ситуацію на фронті

Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 99. Найгарячіше зараз на Покровському напрямку та у Харківській області. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 19:00, передає УНН.

"Від початку дня ворог нарощує темпи наступальних та штурмових дій, шукає шляхи аби вклинитися в нашу оборону та спробувати вибити українські підрозділи із зайнятих рубежів. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 99. Найгарячіше зараз на Покровському напрямку та у Харківській області. Разом з тим, українські захисники дають гідну відсіч окупантам, нищать особовий склад і техніку", - йдеться у зведенні.

На Харківському напрямку наразі тривають дві ворожі атаки в районі Вовчанська. Ще сім ворожих штурмів на напрямку відбито - поблизу Липців і в районі Вовчанська. Сьогоднішня активність загарбників на напрямку призвела до втрати ними 124 осіб вбитими та пораненими. Знищено три артсистеми, чотири автомобіля та одиницю спеціальної техніки. Підрахунок ворожих втрат триває.

На Куп’янському напрямку українські оборонці від початку доби відбивали сім штурмових дій окупаційних військ біля Синьківки, Берестового, Стельмахівки та Степової Новоселівки. Біля останньої на даний час триває боєзіткнення.

Одинадцять спроб противника покращити своє тактичне положення не мали успіху на Лиманському напрямку. Ворог продовжує дві атаки в районах Невського і Макіївки. Ситуація контрольована. Агресор вдарив чотирма КАБами по території Серебрянського лісу.

На Сіверському напрямку окупаційна армія продовжує проявляти активність в районах Білогорівки, Спірного і Роздолівки. Чотири атаки російських загарбників відбито, ще п’ять бойових зіткнень продовжуються.

На Торецькому напрямку кількість штурмів окупантів збільшилась до семи. Ворог основні зусилля прикладає, атакуючи у бік міста Торецьк.

На Покровському напрямку загарбники не зменшують темпів наступу. Від початку доби ворог 34 рази атакував оборонні рубежі українських захисників. Успіху не мали 23 штурми агресора, ще 11 ворожих атак тривають.

Продовжуються бої на Курахівському напрямку. Від початку дня ворог атакує, зокрема, поблизу Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. Загальна кількість атак тут зросла до семи.

На Придніпровському напрямку п’ять штурмових дій ворога успіху не мали. Втрат позицій не допущено.

"На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала", - додали у Генштабі.

Ворог найбільш активний на Покровському і Лиманському напрямках - Генштаб26.06.24, 14:05 • 21548 переглядiв

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