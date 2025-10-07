Найбільший нафтоналивний термінал Криму горить другу добу, дим видно за 12 кілометрів
Київ • УНН
У Феодосії другу добу горить найбільший у Криму нафтоналивний термінал, який раніше атакували українські БПЛА. Окупаційна влада ситуацію не коментує, а дим від пожежі простягається на 12 кілометрів.
У тимчасово окупованому Криму другу добу продовжує горіти найбільший на півострові нафтоналивний термінал, який розташований у місті Феодосія. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Деталі
Очільник окупаційної "адміністрації" Криму сергій аксьонов не прокоментував ніяк дану ситуацію. Тим часом на супутникових знімках за 6 жовтня дим від палаючої нафтобази простягається на 12 кілометрів.
Довідка
Даний нафтоналивний термінал є найбільшим у Криму, з пропускною спроможністю 12 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік і ємностями для одночасного зберігання 250 тисяч тонн продукції. У 2024 році його вже атакували українські БПЛА.
Нагадаємо
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження комплексу з перевалки нафти і нафтопродуктів у тимчасово окупованому Криму.