Крупнейший нефтеналивной терминал Крыма горит вторые сутки, дым виден за 12 километров

Во временно оккупированном Крыму вторые сутки продолжает гореть крупнейший на полуострове нефтеналивной терминал, расположенный в городе Феодосия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Детали

Глава оккупационной "администрации" Крыма Сергей Аксенов никак не прокомментировал данную ситуацию. Тем временем на спутниковых снимках за 6 октября дым от горящей нефтебазы простирается на 12 километров.

Справка

Данный нефтеналивной терминал является крупнейшим в Крыму, с пропускной способностью 12 миллионов тонн нефтепродуктов в год и емкостями для одновременного хранения 250 тысяч тонн продукции. В 2024 году его уже атаковали украинские БПЛА.

Напомним

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение комплекса по перевалке нефти и нефтепродуктов во временно оккупированном Крыму.