Найбільше від російських атак на культурну спадщину страждають три області - Шмигаль
Київ • УНН
Харківська, Донецька та Одеська області найбільше постраждали від російських атак на об'єкти культурної спадщини.
Найбільше від російських атак на культурну спадщину страждають Харківська, Донецька та Одеська області. Загалом цілями росіян стали понад 900 об’єктів історії та культури, заявив прем'єр- міністр Денис Шмигаль на конференції "Об’єднані заради справедливості. Об’єднані заради збереження культурної спадщини" , передає УНН.
Агресор не соромиться знищувати те, що ще вчора він оголошував своєю культурною спадщиною. Саме тому найбільше від російських атак на культурну спадщину страждають Харківська, Донецька та Одеська області. Спасо-Преображенський кафедральний собор в Одесі, музей імені Григорія Сковороди під Харковом, драматичний театр в Чернігові та багато інших об’єктів історії та культури стали жертвами росіян
Шмигаль заявив, що загалом цілями росіян стали понад 900 об’єктів історії та культури. Він додав, що певним символом вандалізму росії стала дронова атака на музей Романа Шухевича на Львівщини.
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