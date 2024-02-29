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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Найбільше від російських атак на культурну спадщину страждають три області - Шмигаль

Київ • УНН

 • 22716 перегляди

Харківська, Донецька та Одеська області найбільше постраждали від російських атак на об'єкти культурної спадщини.

Найбільше від російських атак на культурну спадщину страждають три області - Шмигаль

Найбільше від російських атак на культурну спадщину страждають Харківська, Донецька та Одеська області. Загалом цілями росіян стали понад 900 об’єктів історії та культури, заявив прем'єр- міністр Денис Шмигаль на конференції "Об’єднані заради справедливості. Об’єднані заради збереження культурної спадщини" , передає УНН.

Агресор не соромиться знищувати те, що ще вчора він оголошував своєю культурною спадщиною. Саме тому найбільше від російських атак на культурну спадщину страждають Харківська, Донецька та Одеська області. Спасо-Преображенський кафедральний собор в Одесі, музей імені Григорія Сковороди під Харковом, драматичний театр в Чернігові та багато інших об’єктів історії та культури стали жертвами росіян

- сказав Шмигаль.

Шмигаль заявив, що загалом цілями росіян стали понад 900 об’єктів історії та культури. Він додав, що певним символом вандалізму росії стала дронова атака на музей Романа Шухевича на Львівщини.

кремль досі боїться загиблих героїв минулого. росіяни воюють не лише з живими, але і з мертвими

- додав прем’єр.

Нагадаємо

Культурний і туристичний сектори України внаслідок війни втратили понад 19,6 мільярда доларів. Уряд наголошує на необхідності сформувати механізми, за яким росія заплатить за завдану шкоду.

Херсонський художній музей розпізнав 88 вкрадену картину в окупованому Криму16.02.24, 18:28 • 25870 переглядiв

Павло Башинський

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