Культура та туризм в Україні втратили через війну понад 19,6 мільярда доларів - Шмигаль
Київ • УНН
За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, культурний та туристичний сектори України втратили понад $19,6 млрд через війну.
Культурний і туристичний сектори України внаслідок війни втратили понад 19,6 мільярда доларів, необхідно сформувати механізми, за яким росія заплатить за завдану шкоду, повідомив прем'єр- міністр Денис Шмигаль на конференції "Об’єднані заради справедливості. Об’єднані заради збереження культурної спадщини" , передає УНН.
Необхідно сформувати механізми реалізації принципу "росія заплатить". За оцінкою Світового банку, втрати в секторі культури та туризму України включно з недоотриманим доходом склали 19,6 млрд доларів
За його словами, загалом цілями росіян стали понад 900 об’єктів історії та культури. Ще понад 20 тисяч пам'яток культури національного та місцевого значення на окупованій території.
Прем'єр також повідомив, що усі знищені або постраждалі внаслідок російської агресії об’єкти культурної спадщини внесуть до спеціального державного реєстру. Він буде одним із інструментів визначення розмірів компенсацій від рф.
"Світу потрібен прецедент покарання за вандалізм і дикунство у сфері культури. Це матиме величезне значення для всього людства, для захисту і збереження надбання нашої цивілізації, у всіх частинах світу та на всіх континентах", - вказав Шмигаль.
Від початку повномасштабного вторгнення росіяни пошкодили в Україні 902 пам’ятки культурної спадщини08.02.24, 14:31 • 22549 переглядiв