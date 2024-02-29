Культура и туризм в Украине потеряли из-за войны более 19,6 миллиарда долларов - Шмыгаль
Киев • УНН
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, культурный и туристический секторы Украины потеряли более $19,6 млрд из-за войны.
Культурный и туристический секторы Украины в результате войны потеряли более 19,6 миллиарда долларов, необходимо сформировать механизмы, по которым россия заплатит за нанесенный ущерб, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на конференции "Объединенные ради справедливости. Объединенные ради сохранения культурного наследия", передает УНН.
Необходимо сформировать механизмы реализации принципа "россия заплатит". По оценке Всемирного банка, потери в секторе культуры и туризма Украины включая недополученный доход составили 19,6 млрд долларов
По его словам, в целом целями россиян стали более 900 объектов истории и культуры. Еще более 20 тысяч памятников культуры национального и местного значения на оккупированной территории.
Премьер также сообщил, что все уничтоженные или пострадавшие в результате российской агрессии объекты культурного наследия внесут в специальный государственный реестр. Он будет одним из инструментов определения размеров компенсаций от рф.
"Миру нужен прецедент наказания за вандализм и дикость в сфере культуры. Это будет иметь огромное значение для всего человечества, для защиты и сохранения достояния нашей цивилизации, во всех частях мира и на всех континентах", - указал Шмыгаль.
С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине 902 памятника культурного наследия8 февраля 2024, 12:31 • 20621 просмотр
Культура и туризм в Украине потеряли из-за войны более 19,6 миллиарда долларов - Шмыгаль
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, культурный и туристический секторы Украины потеряли более $19,6 млрд из-за войны.
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