Культура и туризм в Украине потеряли из-за войны более 19,6 миллиарда долларов - Шмыгаль

Культурный и туристический секторы Украины в результате войны потеряли более 19,6 миллиарда долларов, необходимо сформировать механизмы, по которым россия заплатит за нанесенный ущерб, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на конференции "Объединенные ради справедливости. Объединенные ради сохранения культурного наследия", передает УНН.

Необходимо сформировать механизмы реализации принципа "россия заплатит". По оценке Всемирного банка, потери в секторе культуры и туризма Украины включая недополученный доход составили 19,6 млрд долларов - заявил Шмыгаль.

По его словам, в целом целями россиян стали более 900 объектов истории и культуры. Еще более 20 тысяч памятников культуры национального и местного значения на оккупированной территории.

Премьер также сообщил, что все уничтоженные или пострадавшие в результате российской агрессии объекты культурного наследия внесут в специальный государственный реестр. Он будет одним из инструментов определения размеров компенсаций от рф.

"Миру нужен прецедент наказания за вандализм и дикость в сфере культуры. Это будет иметь огромное значение для всего человечества, для защиты и сохранения достояния нашей цивилизации, во всех частях мира и на всех континентах", - указал Шмыгаль.

С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине 902 памятника культурного наследия