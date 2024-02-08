С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине 902 памятника культурного наследия

С начала полномасштабного вторжения российские войска повредили в Украине 902 объекта культурного наследия, среди которых памятники архитектуры, градостроительства и истории. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины, передает УНН.

Детали

За период с 24 февраля 2022 года по 25 января 2024 года разрушено или повреждено 902 объекта культурного наследия. Из них памятников национального значения - 124, местного значения - 708, только что выявленных - 70 - резюмировали в министерстве.

В частности, памятники архитектуры составляют: 285 объектов, архитектуры и градостроительства - 269, истории - 213, архитектуры, истории - 33, монументального искусства - 19, градостроительства, монументального искусства - 17, археологии - 18, архитектуры и градостроительства, истории - 38, градостроительства - 5, науки и техники - 2, садово-паркового искусства - 1, архитектуры и градостроительства, монументального искусства - 1, архитектуры, монументального искусства - 1, архитектуры, монументального искусства - 1.

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Дополнение

Согласно статистике МКИП, памятники культурного наследия повреждены или разрушены в 17 областях:

Харьковская область - 234 поврежденных или разрушенных памятников культурного наследия (Богодуховский район - 5; Изюмский - 14; Красноградский - 2; Лозовской - 1; Харьковский - 197; Чугуевский - 15). В том числе 10 национального значения, 220 местного значения, 4 только что выявленных объектов культурного наследия.

Одесская область - 119 (Белгород-Днестровский район - 1; Одесский - 117, Измаильский - 1). В том числе 28 национального значения, 91 местного значения.

Донецкая область - 117 (Краматорский район - 42; Мариупольский - 26; Бахмутский - 28, Покровский - 17; Волновахский - 4). В том числе 15 национального значения, 102 местного значения.

Херсонская область - 88 (Бериславский район - 12; Белозерский - 2; Каховский - 32; Херсонский - 42). В том числе 13 национального значения, 45 местного значения, 30 только что выявленных объектов культурного наследия.

Черниговская область - 70 (Черниговский район - 63; Корюковский - 1; Новгород-Северский - 2; Нежинский - 3; Прилукский - 1). В том числе 27 национального значения, 37 местного значения, 6 только что выявленных объектов культурного наследия.

Киевская область - 69 (Белоцерковский район - 1; Броварской район - 5; Бучанский район - 14; Вышгородский район - 6, город Киев - 43). В том числе 16 памятников национального значения, 37 памятников местного значения и 16 только что выявленных объектов.

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Запорожская область - 38 памятников местного значения (Васильевский район - 12; Запорожский - 15; Пологовский - 10; Мелитопольский - 1).

Львовская область - 35 (Золочевский район - 1; Стрыйский - 1; Львовский - 33). В том числе 2 национального значения, 31 местного значения.

Днепропетровская область - 34 (Днепровский район - 15; Криворожский - 4; Никопольский - 14; Павлоградский - 1). В том числе 1 национального значения, 27 местного значения, 6 только что выявленных объектов культурного наследия.

Луганская область - 30 памятников местного значения (Сватовский район - 5; Северодонецкий - 23, Счастьенский - 2).

Сумская область - 25 (Конотопский район - 5; Ахтырский - 12; Сумской - 7; Шосткинский - 1). В том числе 5 национального значения, 20 местного значения.

Николаевская область - 22 (Николаевский район - 22). В том числе 3 национального значения, 15 местного значения, 4 только что выявленных объектов культурного наследия.

Хмельницкая область - 10 (Шепетовский район - 2; Хмельницкий - 8). В том числе 1 национального значения, 6 местного значения, 3 только что выявленных объектов культурного наследия.

Винницкая область - 4 (Винницкий район - 4). В том числе 1 национального значения, 3 местного значения.

Полтавская область - 4 (Кременчугский район - 4). В том числе 1 национального значения, 2 местного значения, 1 только что выявленный объект культурного наследия.

Житомирская область - 2 (Коростенский район - 2). В том числе 1 национального значения, 1 местного значения.

Кировоградская область - 1 (Александрийский район - 1). 1 местного значения.

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Напомним

Министерство культуры и информационной политики сформирует реанимационный пакет помощи для памятников Украины. Министерство ожидает около 250 млн грн поступлений от лицензий на игровой бизнес, которые направят на неотложные работы по сохранению культурного наследия.