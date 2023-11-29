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Письма на бересте написаны украинскими политзаключенными из Сибири внесут в наследие ЮНЕСКО-Минкульт

Киев  •  УНН

29 ноябрь 2023, 19:27  •  12796 просмотра

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Эстония, наряду с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной, предложила включить берестяные грамоты из Сибири (1945-1965) в список ЮНЕСКО "Память мира". Документы, освещающие опыт политзаключенных, являются частью совместной заявки на сохранение значительного документального наследия.

Национальная комиссия Эстонской Республики в делах ЮНЕСКО подала совместную заявку в ЮНЕСКО от имени институтов памяти Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Украины относительно номинирования писем на бересте, присланных из Сибири в 1945-1965 годах, в список документального наследия ЮНЕСКО "Память мира". Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Министерства культуры и информационной политики Украины.

Детали 

По данным украинского Минкульта в список "память мира" ЮНЕСКО планируют включить 148 документов охватывающих период 1940 – 1965 лет, и ныне хранятся в 31 институции памяти. Среди предлагаемых документов есть письма на бересте, присланные из Сибири, и другие личные материалы, созданные политзаключенными и депортированными.

Представление писем, хранящихся сегодня в украинских музеях, в список ЮНЕСКО - это результат сотрудничества Министерства культуры и информационной политики Украины и Министерства иностранных дел Украины при содействии Нацкомиссии Украины по делам ЮНЕСКО.

В список ЮНЕСКО "Память мира" вносят документальное наследие мирового значения.

Список является наиболее известной частью более широкой программы "Память мира". Она сосредоточена на стимулировании сотрудничества между институтами памяти, чтобы сохранить и оставить доступными документальное наследие.

Список содержит 558 наименований.

Дополнительно

В настоящее время список ЮНЕСКО "Память мира" содержит пять элементов связанных с Украиной: 

  • документальное наследие " коллекция еврейского музыкального фольклора (1912 – 1947)", поданная Украиной и внесенная в список в 2005 году;
  •   "архивы Радзивиллов и Несвижская библиотечная коллекция", поданные совместно с Финляндией, Литвой, Польшей, рф и Беларусью в 2008 году, и внесены в список в 2009 году; 
  •  "Акт Люблинской унии", поданный Украиной совместно с Польшей, Литвой» Беларусью и Латвией в 2016 году, и внесен в список в 2017 году;
  • "Документальное наследие, связанное с аварией на Чернобыльской АЭС», подано Украиной в 2016 году, и внесено в список в 2017 году;
  • "Документальное наследие Бабиного Яра", внесенное в список в 2023 году.
Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Культура
Листи на бересті написані українськими політв'язнями із Сибіру внесуть до спадщини ЮНЕСКО – Мінкульт
Letters on birch bark written by Ukrainian political prisoners from Siberia will be included in the UNESCO heritage list – Ministry of Culture
Новости по теме

Письма на бересте написаны украинскими политзаключенными из Сибири внесут в наследие ЮНЕСКО-Минкульт

Эстония, наряду с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной, предложила включить берестяные грамоты из Сибири (1945-1965) в список ЮНЕСКО "Память мира". Документы, освещающие опыт политзаключенных, являются частью совместной заявки на сохранение значительного документального наследия.

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