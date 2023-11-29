Письма на бересте написаны украинскими политзаключенными из Сибири внесут в наследие ЮНЕСКО-Минкульт
Киев • УНН
Эстония, наряду с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной, предложила включить берестяные грамоты из Сибири (1945-1965) в список ЮНЕСКО "Память мира". Документы, освещающие опыт политзаключенных, являются частью совместной заявки на сохранение значительного документального наследия.
Национальная комиссия Эстонской Республики в делах ЮНЕСКО подала совместную заявку в ЮНЕСКО от имени институтов памяти Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Украины относительно номинирования писем на бересте, присланных из Сибири в 1945-1965 годах, в список документального наследия ЮНЕСКО "Память мира". Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Министерства культуры и информационной политики Украины.
Детали
По данным украинского Минкульта в список "память мира" ЮНЕСКО планируют включить 148 документов охватывающих период 1940 – 1965 лет, и ныне хранятся в 31 институции памяти. Среди предлагаемых документов есть письма на бересте, присланные из Сибири, и другие личные материалы, созданные политзаключенными и депортированными.
Представление писем, хранящихся сегодня в украинских музеях, в список ЮНЕСКО - это результат сотрудничества Министерства культуры и информационной политики Украины и Министерства иностранных дел Украины при содействии Нацкомиссии Украины по делам ЮНЕСКО.
В список ЮНЕСКО "Память мира" вносят документальное наследие мирового значения.
Список является наиболее известной частью более широкой программы "Память мира". Она сосредоточена на стимулировании сотрудничества между институтами памяти, чтобы сохранить и оставить доступными документальное наследие.
Список содержит 558 наименований.
Дополнительно
В настоящее время список ЮНЕСКО "Память мира" содержит пять элементов связанных с Украиной:
- документальное наследие " коллекция еврейского музыкального фольклора (1912 – 1947)", поданная Украиной и внесенная в список в 2005 году;
- "архивы Радзивиллов и Несвижская библиотечная коллекция", поданные совместно с Финляндией, Литвой, Польшей, рф и Беларусью в 2008 году, и внесены в список в 2009 году;
- "Акт Люблинской унии", поданный Украиной совместно с Польшей, Литвой» Беларусью и Латвией в 2016 году, и внесен в список в 2017 году;
- "Документальное наследие, связанное с аварией на Чернобыльской АЭС», подано Украиной в 2016 году, и внесено в список в 2017 году;
- "Документальное наследие Бабиного Яра", внесенное в список в 2023 году.
Письма на бересте написаны украинскими политзаключенными из Сибири внесут в наследие ЮНЕСКО-Минкульт
Эстония, наряду с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной, предложила включить берестяные грамоты из Сибири (1945-1965) в список ЮНЕСКО "Память мира". Документы, освещающие опыт политзаключенных, являются частью совместной заявки на сохранение значительного документального наследия.
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