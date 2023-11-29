Письма на бересте написаны украинскими политзаключенными из Сибири внесут в наследие ЮНЕСКО-Минкульт

Национальная комиссия Эстонской Республики в делах ЮНЕСКО подала совместную заявку в ЮНЕСКО от имени институтов памяти Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Украины относительно номинирования писем на бересте, присланных из Сибири в 1945-1965 годах, в список документального наследия ЮНЕСКО "Память мира". Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Министерства культуры и информационной политики Украины.

Детали

По данным украинского Минкульта в список "память мира" ЮНЕСКО планируют включить 148 документов охватывающих период 1940 – 1965 лет, и ныне хранятся в 31 институции памяти. Среди предлагаемых документов есть письма на бересте, присланные из Сибири, и другие личные материалы, созданные политзаключенными и депортированными.

Представление писем, хранящихся сегодня в украинских музеях, в список ЮНЕСКО - это результат сотрудничества Министерства культуры и информационной политики Украины и Министерства иностранных дел Украины при содействии Нацкомиссии Украины по делам ЮНЕСКО.

В список ЮНЕСКО "Память мира" вносят документальное наследие мирового значения.

Список является наиболее известной частью более широкой программы "Память мира". Она сосредоточена на стимулировании сотрудничества между институтами памяти, чтобы сохранить и оставить доступными документальное наследие.

Список содержит 558 наименований.

Дополнительно

В настоящее время список ЮНЕСКО "Память мира" содержит пять элементов связанных с Украиной:

документальное наследие " коллекция еврейского музыкального фольклора (1912 – 1947)", поданная Украиной и внесенная в список в 2005 году;