Від початку повномасштабного вторгнення росіяни пошкодили в Україні 902 пам’ятки культурної спадщини
Київ • УНН
З лютого 2022 року російські війська пошкодили понад 900 об'єктів культурної спадщини України, включаючи пам'ятники, архітектуру та історичні будівлі в 17 регіонах.
Від початку повномасштабного вторгнення російські війська пошкодили в Україні 902 об’єкти культурної спадщини, серед яких пам’ятки архітектури, містобудування та історії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України, передає УНН.
Деталі
За період з 24 лютого 2022 року по 25 січня 2024 року зруйновано або пошкоджено 902 об’єкти культурної спадщини. З них пам’яток національного значення – 124, місцевого значення – 708, щойно виявлених – 70
Зокрема, пам’ятки архітектури складають: 285 об’єктів, архітектури та містобудування – 269, історії – 213, архітектури, історії – 33, монументального мистецтва – 19, містобудування, монументального мистецтва – 17, археології – 18, архітектури та містобудування, історії – 38, містобудування – 5, науки і техніки – 2, садово-паркового мистецтва – 1, архітектури та містобудування, монументального мистецтва – 1, архітектури, монументального мистецтва – 1.
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Доповнення
Згідно з статистикою МКІП, пам'ятки культурної спадщини пошкоджені або зруйновані у 17 областях:
● Харківська область – 234 пошкоджених чи зруйнованих пам’яток культурної спадщини (Богодухівський район – 5; Ізюмський – 14; Красноградський – 2; Лозівський – 1; Харківський – 197; Чугуївський – 15). У тому числі 10 національного значення, 220 місцевого значення, 4 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.
● Одеська область – 119 (Білгород-Дністровський район – 1; Одеський – 117, Ізмаїльський – 1). У тому числі 28 національного значення, 91 місцевого значення.
● Донецька область – 117 (Краматорський район – 42; Маріупольський – 26; Бахмутський – 28, Покровський – 17; Волноваський – 4). У тому числі 15 національного значення, 102 місцевого значення.
● Херсонська область – 88 (Бериславський район – 12; Білозерський – 2; Каховський – 32; Херсонський – 42). У тому числі 13 національного значення, 45 місцевого значення, 30 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.
● Чернігівська область – 70 (Чернігівський район – 63; Корюківський – 1; Новгород-Сіверський – 2; Ніжинський – 3; Прилуцький – 1). У тому числі 27 національного значення, 37 місцевого значення, 6 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.
● Київська область – 69 (Білоцерківський район – 1; Броварський район – 5; Бучанський район – 14; Вишгородський район – 6, місто Київ – 43). У тому числі 16 пам’яток національного значення, 37 пам’яток місцевого значення та 16 щойно виявлених об’єктів.
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● Запорізька область – 38 пам’яток місцевого значення (Василівський район – 12; Запорізький – 15; Пологівський – 10; Мелітопольський – 1).
● Львівська область – 35 (Золочівський район – 1; Стрийський – 1; Львівський– 33). У тому числі 2 національного значення, 31 місцевого значення.
● Дніпропетровська область – 34 (Дніпровський район – 15; Криворізький – 4; Нікопольський – 14; Павлоградський – 1). У тому числі 1 національного значення, 27 місцевого значення, 6 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.
● Луганська область – 30 пам’яток місцевого значення (Сватівський район – 5; Сєвєродонецький – 23, Щастинський – 2).
● Сумська область – 25 (Конотопський район – 5; Охтирський – 12; Сумський – 7; Шосткинський – 1). У тому числі 5 національного значення, 20 місцевого значення.
● Миколаївська область – 22 (Миколаївський район – 22). У тому числі 3 національного значення, 15 місцевого значення, 4 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.
● Хмельницька область – 10 (Шепетівський район – 2; Хмельницький – 8). У тому числі 1 національного значення, 6 місцевого значення, 3 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.
● Вінницька область – 4 (Вінницький район – 4). У тому числі 1 національного значення, 3 місцевого значення.
● Полтавська область – 4 (Кременчуцький район – 4). У тому числі 1 національного значення, 2 місцевого значення, 1 щойно виявлений об’єкт культурної спадщини.
● Житомирська область – 2 (Коростенський район – 2). У тому числі 1 національного значення, 1 місцевого значення.
● Кіровоградська область – 1 (Олександрійський район – 1). 1 місцевого значення.
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