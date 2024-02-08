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Від початку повномасштабного вторгнення росіяни пошкодили в Україні 902 пам’ятки культурної спадщини

Від початку повномасштабного вторгнення росіяни пошкодили в Україні 902 пам’ятки культурної спадщини

Київ • УНН

 • 22548 перегляди

З лютого 2022 року російські війська пошкодили понад 900 об'єктів культурної спадщини України, включаючи пам'ятники, архітектуру та історичні будівлі в 17 регіонах.

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська пошкодили в Україні 902 об’єкти культурної спадщини, серед яких пам’ятки архітектури, містобудування та історії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України, передає УНН.

Деталі 

За період з 24 лютого 2022 року по 25 січня 2024 року зруйновано або пошкоджено 902 об’єкти культурної спадщини. З них пам’яток національного значення – 124, місцевого значення – 708, щойно виявлених – 70

- резюмували у міністерстві.

Зокрема, пам’ятки архітектури складають: 285 об’єктів, архітектури та містобудування – 269, історії – 213, архітектури, історії – 33, монументального мистецтва – 19, містобудування, монументального мистецтва – 17, археології – 18, архітектури та містобудування, історії – 38, містобудування – 5,  науки і техніки – 2, садово-паркового мистецтва – 1, архітектури та містобудування, монументального мистецтва – 1, архітектури, монументального мистецтва – 1.

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Доповнення

Згідно з статистикою МКІП, пам'ятки культурної спадщини пошкоджені або зруйновані у 17 областях:

● Харківська область – 234 пошкоджених чи зруйнованих пам’яток культурної спадщини (Богодухівський район – 5;  Ізюмський – 14; Красноградський – 2; Лозівський – 1; Харківський – 197; Чугуївський – 15). У тому числі 10 національного значення, 220 місцевого значення, 4 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

● Одеська область – 119 (Білгород-Дністровський район – 1; Одеський – 117, Ізмаїльський – 1). У тому числі 28 національного значення, 91 місцевого значення.

● Донецька область – 117 (Краматорський район – 42; Маріупольський – 26; Бахмутський – 28, Покровський – 17;  Волноваський – 4). У тому числі 15 національного значення, 102 місцевого значення.

● Херсонська область – 88 (Бериславський район – 12; Білозерський – 2; Каховський – 32; Херсонський – 42). У тому числі 13 національного значення, 45 місцевого значення, 30 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

● Чернігівська область – 70 (Чернігівський район – 63; Корюківський – 1; Новгород-Сіверський – 2; Ніжинський – 3; Прилуцький – 1). У тому числі 27 національного значення, 37 місцевого значення, 6 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

● Київська область – 69 (Білоцерківський район – 1; Броварський район – 5; Бучанський район – 14; Вишгородський район – 6, місто Київ – 43). У тому числі 16 пам’яток національного значення, 37 пам’яток місцевого значення та 16 щойно виявлених об’єктів.

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● Запорізька область – 38 пам’яток місцевого значення (Василівський район – 12; Запорізький – 15; Пологівський – 10; Мелітопольський – 1). 

● Львівська область – 35 (Золочівський район – 1; Стрийський – 1; Львівський– 33). У тому числі 2 національного значення, 31 місцевого значення.

● Дніпропетровська область – 34 (Дніпровський район – 15; Криворізький – 4; Нікопольський – 14; Павлоградський – 1). У тому числі 1 національного значення, 27 місцевого значення, 6 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

● Луганська область – 30 пам’яток місцевого значення (Сватівський район – 5; Сєвєродонецький – 23, Щастинський – 2). 

● Сумська область – 25 (Конотопський район – 5; Охтирський – 12; Сумський – 7; Шосткинський – 1). У тому числі 5 національного значення, 20 місцевого значення.

● Миколаївська область – 22 (Миколаївський район – 22). У тому числі 3 національного значення, 15 місцевого значення, 4 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

● Хмельницька область – 10 (Шепетівський район – 2; Хмельницький – 8). У тому числі 1 національного значення, 6 місцевого значення, 3 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

● Вінницька область – 4 (Вінницький район – 4). У тому числі 1 національного значення, 3 місцевого значення.

● Полтавська область – 4 (Кременчуцький район – 4). У тому числі 1 національного значення, 2 місцевого значення, 1 щойно виявлений об’єкт культурної спадщини.

● Житомирська область – 2 (Коростенський район – 2). У тому числі 1 національного значення, 1 місцевого значення.

● Кіровоградська область – 1 (Олександрійський район – 1). 1 місцевого значення.

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Нагадаємо

Міністерство культури та інформаційної політики сформує реанімаційний пакет допомоги для пам’яток України. Міністерство очікує близько 250 млн грн надходжень від ліцензій на ігровий бізнес, які спрямують на невідкладні роботи зі збереження культурної спадщини.

Володимир Омельченко

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