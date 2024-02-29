Больше всего от российских атак на культурное наследие страдают три области - Шмыгаль

Больше всего от российских атак на культурное наследие страдают Харьковская, Донецкая и Одесская области. В общем целями россиян стали более 900 объектов истории и культуры, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на конференции "Объединенные ради справедливости. Объединенные ради сохранения культурного наследия", передает УНН.

Агрессор не стесняется уничтожать то, что еще вчера он объявлял своим культурным наследием. Именно поэтому больше всего от российских атак на культурное наследие страдают Харьковская, Донецкая и Одесская области. Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе, музей имени Григория Сковороды под Харьковом, драматический театр в Чернигове и многие другие объекты истории и культуры стали жертвами россиян - сказал Шмыгаль.

Шмыгаль заявил, что в целом целями россиян стали более 900 объектов истории и культуры. Он добавил, что определенным символом вандализма россии стала дроновая атака на музей Романа Шухевича на Львовщине.

кремль до сих пор боится погибших героев прошлого. россияне воюют не только с живыми, но и с мертвыми - добавил премьер.

Напомним,

Культурный и туристический секторы Украины в результате войны потеряли более 19,6 миллиарда долларов. Правительство подчеркивает необходимость сформировать механизмы, по которым россия заплатит за нанесенный ущерб.

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