Нагірний Карабах: Бундестаг виступив за участь Німеччини в мирному врегулюванні

Крім іншого, в документі йдеться про те, що Туреччина проводить на Кавказі політику, яка не сприяє процесам мирного врегулювання в Нагірному Карабасі на дипломатичному рівні.

“Замість цього Туреччина за допомогою окремих домовленостей з Росією намагається просувати в регіоні інтереси окремих сторін”, — вважають в “великої коаліції”. Як Анкару, так і Москву депутати Бундестагу закликають не використовувати треті країни для досягнення своїх політичних інтересів.

Конфлікт в районі Нагірного Карабаху спалахнув з новою силою в кінці вересня 2020 року, коли там почалися масштабні військові дії.

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Їх учасниками були Азербайджан, з одного боку, і Вірменія разом з армією самопроголошеної Нагірно-Карабахської республіки (НКР) — з іншого. 9 листопада прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, а також президенти Азербайджану і Росії Ільхам Алієв і Володимир Путін підписали заяву про повне припинення вогню і всіх військових дій в Нагірному Карабасі.

Даний документ передбачає, що підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях. Для Єревана це означає суттєву втрату впливу в регіоні.

Крім того, домовленість передбачає розміщення російських миротворців уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з’єднує Карабах з Вірменією, а також контроль за здійсненням транспортного сполучення в регіоні з боку прикордонної ФСБ Росії.

Нагадаємо, Париж вважає, що на Франції, США та Росії лежить “особлива відповідальність” за Карабах.