Нагорный Карабах: Бундестаг выступил за участие Германии в мирном урегулировании
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Германия должна активно участвовать в мирном урегулировании в Нагорном Карабахе и способствовать установлению мирных и равноправных отношений между жителями этого региона. Это следует из заявления правящей "большой коалиции", поддержанного в четверг, 26 ноября, большинством депутатов бундестага, передает УНН со ссылкой на DW.
Помимо прочего, в документе говорится о том, что Турция проводит на Кавказе политику, которая не способствует процессам мирного урегулирования в Нагорном Карабахе на дипломатическом уровне.
“Вместо этого Турция с помощью отдельных договоренностей с Россией пытается продвигать в регионе интересы отдельных сторон”, — считают в “большой коалиции”. Как Анкару, так и Москву депутаты Бундестага призывают не использовать третьи страны для достижения своих политических интересов.
Конфликт в районе Нагорного Карабаха вспыхнул с новой силой в конце сентября 2020 года, когда там начались масштабные военные действия.
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Их участниками были Азербайджан, с одной стороны, и Армения вместе с армией самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР) — с другой. 9 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.
Данный документ предусматривает, что подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях. Для Еревана это означает существенную потерю влияния в регионе.
Кроме того, договоренность предусматривает размещение российских миротворцев вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, а также контроль за осуществлением транспортного сообщения в регионе со стороны пограничной ФСБ России.
Напомним, Париж считает, что на Франции, США и России лежит “особая ответственность” за Карабах.