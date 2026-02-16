Нафтогаз отримав €85 млн через ЄБРР на імпорт газу для опалювального сезону

$43.100.11
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
06:15 • 13112 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 22526 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 29236 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 57096 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 46820 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 37623 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 34734 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 74128 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 53058 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Індія успішно випробувала балістичну ракету Agni-P на залізничній платформі схожу на "Орєшнік"Photo16 лютого, 01:27 • 9308 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 17066 перегляди
У брянську та бєлгороді виникли масштабні проблеми з енергопостачанням через удари по критичній інфраструктурі05:36 • 5642 перегляди
Через вбивство двох дітей та самогубство батька на Львівщині відкрили провадженняPhoto06:36 • 11800 перегляди
Перехоплений США танкер "тіньового флоту" перевозив російську, іранську та венесуельську нафту - APVideo07:18 • 7436 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 57096 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 111072 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 169960 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 98665 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 115261 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Віктор Орбан
Сергій Марченко
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Харківська область
Китай
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 17261 перегляди
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 22384 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 30669 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 29072 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 31809 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Опалення
Дипломатка

Нафтогаз отримав €85 млн через ЄБРР на імпорт газу для опалювального сезону

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Нафтогаз підписав грантову угоду з ЄБРР на €85 млн для закупівлі імпортного газу. Кошти від уряду Норвегії забезпечать стабільний опалювальний сезон.

Нафтогаз отримав €85 млн через ЄБРР на імпорт газу для опалювального сезону

Нафтогаз підписав грантову угоду з ЄБРР на €85 млн для закупівлі імпортного газу для забезпечення стабільного проходження опалювального сезону, повідомили у компанії у понеділок, пише УНН.

Група Нафтогаз підписала грантову угоду з ЄБРР на суму €85 млн. Грант надається урядом Норвегії та буде спрямований на фінансування закупівлі імпортного природного газу для забезпечення стабільного проходження опалювального сезону

- повідомили у компанії.

"Грант (...) буде спрямований на закупівлю додаткових обсягів імпортного газу, щоб частково компенсувати втрати власного видобутку внаслідок російських атак", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Фінансування надається через механізми співпраці ЄБРР із донорами та спрямоване на оперативне реагування на нагальні потреби енергосектору України.

Грант уряду Норвегії, як повідомляється, є частиною ширшої міжнародної підтримки, спрямованої на посилення енергетичної безпеки України в умовах триваючої російської агресії.

"Кошти допоможуть забезпечити безперебійне постачання газу українським споживачам упродовж опалювального періоду", - наголосили у Нафтогазі.

Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз04.02.26, 11:58 • 21777 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Нафтогаз України
Норвегія
Україна