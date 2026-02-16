Нафтогаз отримав €85 млн через ЄБРР на імпорт газу для опалювального сезону
Київ • УНН
Нафтогаз підписав грантову угоду з ЄБРР на €85 млн для закупівлі імпортного газу. Кошти від уряду Норвегії забезпечать стабільний опалювальний сезон.
Нафтогаз підписав грантову угоду з ЄБРР на €85 млн для закупівлі імпортного газу для забезпечення стабільного проходження опалювального сезону, повідомили у компанії у понеділок, пише УНН.
Група Нафтогаз підписала грантову угоду з ЄБРР на суму €85 млн. Грант надається урядом Норвегії та буде спрямований на фінансування закупівлі імпортного природного газу для забезпечення стабільного проходження опалювального сезону
"Грант (...) буде спрямований на закупівлю додаткових обсягів імпортного газу, щоб частково компенсувати втрати власного видобутку внаслідок російських атак", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.
Фінансування надається через механізми співпраці ЄБРР із донорами та спрямоване на оперативне реагування на нагальні потреби енергосектору України.
Грант уряду Норвегії, як повідомляється, є частиною ширшої міжнародної підтримки, спрямованої на посилення енергетичної безпеки України в умовах триваючої російської агресії.
"Кошти допоможуть забезпечити безперебійне постачання газу українським споживачам упродовж опалювального періоду", - наголосили у Нафтогазі.
