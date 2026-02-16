$43.100.11
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаев
Эксклюзив
13:44 • 8152 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрации
Эксклюзив
12:57 • 11915 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
11:42 • 28379 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
09:37 • 20677 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 26533 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозрении
16 февраля, 00:16 • 33458 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 36276 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 73508 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложнений
Эксклюзив
15 февраля, 11:51 • 48945 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
Нафтогаз получил €85 млн через ЕБРР на импорт газа для отопительного сезона

Киев • УНН

 • 974 просмотра

Нафтогаз подписал грантовое соглашение с ЕБРР на €85 млн для закупки импортного газа. Средства от правительства Норвегии обеспечат стабильный отопительный сезон.

Нафтогаз получил €85 млн через ЕБРР на импорт газа для отопительного сезона

«Нафтогаз» подписал грантовое соглашение с ЕБРР на €85 млн для закупки импортного газа для обеспечения стабильного прохождения отопительного сезона, сообщили в компании в понедельник, пишет УНН.

Группа «Нафтогаз» подписала грантовое соглашение с ЕБРР на сумму €85 млн. Грант предоставляется правительством Норвегии и будет направлен на финансирование закупки импортного природного газа для обеспечения стабильного прохождения отопительного сезона.

- сообщили в компании.

"Грант (...) будет направлен на закупку дополнительных объемов импортного газа, чтобы частично компенсировать потери собственной добычи в результате российских атак", - отметил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Финансирование предоставляется через механизмы сотрудничества ЕБРР с донорами и направлено на оперативное реагирование на насущные потребности энергосектора Украины.

Грант правительства Норвегии, как сообщается, является частью более широкой международной поддержки, направленной на усиление энергетической безопасности Украины в условиях продолжающейся российской агрессии.

"Средства помогут обеспечить бесперебойные поставки газа украинским потребителям на протяжении отопительного периода", - подчеркнули в "Нафтогазе".

Юлия Шрамко

