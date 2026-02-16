Нафтогаз получил €85 млн через ЕБРР на импорт газа для отопительного сезона
Киев • УНН
«Нафтогаз» подписал грантовое соглашение с ЕБРР на €85 млн для закупки импортного газа для обеспечения стабильного прохождения отопительного сезона, сообщили в компании в понедельник, пишет УНН.
Группа «Нафтогаз» подписала грантовое соглашение с ЕБРР на сумму €85 млн. Грант предоставляется правительством Норвегии и будет направлен на финансирование закупки импортного природного газа для обеспечения стабильного прохождения отопительного сезона.
"Грант (...) будет направлен на закупку дополнительных объемов импортного газа, чтобы частично компенсировать потери собственной добычи в результате российских атак", - отметил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.
Финансирование предоставляется через механизмы сотрудничества ЕБРР с донорами и направлено на оперативное реагирование на насущные потребности энергосектора Украины.
Грант правительства Норвегии, как сообщается, является частью более широкой международной поддержки, направленной на усиление энергетической безопасности Украины в условиях продолжающейся российской агрессии.
"Средства помогут обеспечить бесперебойные поставки газа украинским потребителям на протяжении отопительного периода", - подчеркнули в "Нафтогазе".
