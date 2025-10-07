Нафта продовжує дорожчати на тлі меншого за очікуване нарощування видобутку ОПЕК+

$41.230.05
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 21768 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 51649 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 43137 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 45771 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 81293 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 33568 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 40108 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 66424 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 77791 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 92909 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
Сили безпілотних систем уразили рідкісну російську станцію РЕБ "Житель" (відео)Video6 жовтня, 21:11 • 12062 перегляди
"Я вже фактично ухвалив рішення" - Трамп про постачання Україні ракет Tomahawk Video6 жовтня, 21:36 • 15430 перегляди
Керівник Миколаївського КЕУ розтратив 1,4 млн грн, виділених на оборону країни6 жовтня, 22:50 • 12839 перегляди
Може прискорити еволюцію війни: Україна створила унікальний безпілотний надводний корабель 6 жовтня, 23:24 • 14918 перегляди
Російські загарбники втратили 1020 військових та 458 одиниць техніки за добу - Генштаб ЗСУ04:42 • 11061 перегляди
Публікації
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto6 жовтня, 12:01 • 37210 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня6 жовтня, 08:19 • 47049 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto6 жовтня, 06:06 • 81293 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto4 жовтня, 08:00 • 187633 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м'ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 115243 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Ян Ліпавський
Дмитро Кулеба
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Харків
Державний кордон України
УНН Lite
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 13972 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 67849 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 64089 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 139572 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 71099 перегляди
The Guardian
Truth Social
Financial Times
The New York Times
Forbes

Нафта продовжує дорожчати на тлі меншого за очікуване нарощування видобутку ОПЕК+

Київ • УНН

 • 1342 перегляди

Ціни на нафту продовжили зростання у вівторок після того, як ОПЕК+ збільшила видобуток на 137 тис. барелів на добу з листопада, що менше ринкових очікувань. Ф'ючерси на Brent зросли до $65,70, а WTI - до $61,90.

Нафта продовжує дорожчати на тлі меншого за очікуване нарощування видобутку ОПЕК+

Ціни на нафту продовжили зростання у вівторок, на тлі того, як менше, ніж очікувалося, збільшення видобутку ОПЕК+ у листопаді допомогло послабити деякі побоювання з приводу зростання надлишку пропозиції, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 23 центи, або 0,35%, до 65,70 долара за барель на 03:56 за Гринвічем (06:56 за Києвом). Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate подорожчали на 21 цент, або 0,34%, до 61,90 долара.

Обидва контракти зросли більш ніж на 1% на попередній сесії після того, як ОПЕК+ ухвалила рішення збільшити сукупний видобуток нафти на 137 000 барелів на добу, починаючи з листопада.

Ціни на нафту зросли на 1,5% після оголошення ОПЕК+ про скромне збільшення видобутку06.10.25, 08:32 • 3320 переглядiв

Цей крок суперечить очікуванням ринку щодо більш активного відновлення постачання, що свідчить про те, що група, як і раніше, обережно ставиться до збільшення своєї частки видобутку на світовому ринку нафти на тлі прогнозів профіциту пропозиції як у четвертому кварталі, так і наступного року, зазначають аналітики ING.

"Ціна на нафту марки Brent минулого тижня впала приблизно на 5 доларів за барель у відповідь на більш ранні очікування більшого зростання пропозиції, тому цей невеликий відскок є обґрунтованим", - зазначив Ань Фам, старший аналітик LSEG.

"Наразі ринок, схоже, усе ще здатний впоратися з додатковими обсягами, і нам поки не вдалося побачити переходу в контанго на передньому краї кривої", - додав він.

ОПЕК+ збільшила свої цільові показники видобутку нафти більш ніж на 2,7 млн ​​барелів на добу цього року, що становить близько 2,5% світового попиту.

Геополітичні чинники стримували зростання цін, зокрема, війна росії проти України, що впливає на енергетичні активи та створює невизначеність щодо постачання російської нафти.

Кірішський НПЗ у росії зупинив свою найпродуктивнішу установку первинної переробки нафти (ЕЛДУ-6) після атаки безпілотника та подальшої пожежі 4 жовтня. Відновлення, ймовірно, займе близько місяця, повідомили у понеділок два джерела у галузі.

Один з найбільших російських НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" зупинив роботу після атаки дронів - Reuters06.10.25, 19:23 • 3602 перегляди

Проте ціни на нафту опинилися під тиском на тлі зростання видобутку як країнами ОПЕК+, так і країнами, що не входять до ОПЕК+. Понад те, будь-яке уповільнення попиту через слабке економічне зростання, викликане торговими митами США, імовірно, посилить ситуацію з профіцитом, вважають аналітики.

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Reuters
Сполучені Штати Америки
Україна