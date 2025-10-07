Нафта продовжує дорожчати на тлі меншого за очікуване нарощування видобутку ОПЕК+

Ціни на нафту продовжили зростання у вівторок, на тлі того, як менше, ніж очікувалося, збільшення видобутку ОПЕК+ у листопаді допомогло послабити деякі побоювання з приводу зростання надлишку пропозиції, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 23 центи, або 0,35%, до 65,70 долара за барель на 03:56 за Гринвічем (06:56 за Києвом). Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate подорожчали на 21 цент, або 0,34%, до 61,90 долара.

Обидва контракти зросли більш ніж на 1% на попередній сесії після того, як ОПЕК+ ухвалила рішення збільшити сукупний видобуток нафти на 137 000 барелів на добу, починаючи з листопада.

Ціни на нафту зросли на 1,5% після оголошення ОПЕК+ про скромне збільшення видобутку

Цей крок суперечить очікуванням ринку щодо більш активного відновлення постачання, що свідчить про те, що група, як і раніше, обережно ставиться до збільшення своєї частки видобутку на світовому ринку нафти на тлі прогнозів профіциту пропозиції як у четвертому кварталі, так і наступного року, зазначають аналітики ING.

"Ціна на нафту марки Brent минулого тижня впала приблизно на 5 доларів за барель у відповідь на більш ранні очікування більшого зростання пропозиції, тому цей невеликий відскок є обґрунтованим", - зазначив Ань Фам, старший аналітик LSEG.

"Наразі ринок, схоже, усе ще здатний впоратися з додатковими обсягами, і нам поки не вдалося побачити переходу в контанго на передньому краї кривої", - додав він.

ОПЕК+ збільшила свої цільові показники видобутку нафти більш ніж на 2,7 млн ​​барелів на добу цього року, що становить близько 2,5% світового попиту.

Геополітичні чинники стримували зростання цін, зокрема, війна росії проти України, що впливає на енергетичні активи та створює невизначеність щодо постачання російської нафти.

Кірішський НПЗ у росії зупинив свою найпродуктивнішу установку первинної переробки нафти (ЕЛДУ-6) після атаки безпілотника та подальшої пожежі 4 жовтня. Відновлення, ймовірно, займе близько місяця, повідомили у понеділок два джерела у галузі.

Один з найбільших російських НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" зупинив роботу після атаки дронів - Reuters

Проте ціни на нафту опинилися під тиском на тлі зростання видобутку як країнами ОПЕК+, так і країнами, що не входять до ОПЕК+. Понад те, будь-яке уповільнення попиту через слабке економічне зростання, викликане торговими митами США, імовірно, посилить ситуацію з профіцитом, вважають аналітики.