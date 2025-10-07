$41.230.05
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 21153 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 50108 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 42100 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 44797 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 79698 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 33275 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 39862 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 66325 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 77724 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 92886 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
Нефть продолжает дорожать на фоне меньшего, чем ожидалось, наращивания добычи ОПЕК+

Киев • УНН

 • 1118 просмотра

Цены на нефть продолжили рост во вторник после того, как ОПЕК+ увеличила добычу на 137 тыс. баррелей в сутки с ноября, что меньше рыночных ожиданий. Фьючерсы на Brent выросли до $65,70, а WTI - до $61,90.

Нефть продолжает дорожать на фоне меньшего, чем ожидалось, наращивания добычи ОПЕК+

Цены на нефть продолжили рост во вторник на фоне того, как меньшее, чем ожидалось, увеличение добычи ОПЕК+ в ноябре помогло ослабить некоторые опасения по поводу роста избытка предложения, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 23 цента, или 0,35%, до 65,70 доллара за баррель на 03:56 по Гринвичу (06:56 по Киеву). Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate подорожали на 21 цент, или 0,34%, до 61,90 доллара.

Оба контракта выросли более чем на 1% на предыдущей сессии после того, как ОПЕК+ приняла решение увеличить совокупную добычу нефти на 137 000 баррелей в сутки, начиная с ноября.

Цены на нефть выросли на 1,5% после объявления ОПЕК+ о скромном увеличении добычи06.10.25, 08:32 • 3312 просмотров

Этот шаг противоречит ожиданиям рынка относительно более активного восстановления поставок, что свидетельствует о том, что группа по-прежнему осторожно относится к увеличению своей доли добычи на мировом рынке нефти на фоне прогнозов профицита предложения как в четвертом квартале, так и в следующем году, отмечают аналитики ING.

"Цена на нефть марки Brent на прошлой неделе упала примерно на 5 долларов за баррель в ответ на более ранние ожидания большего роста предложения, поэтому этот небольшой отскок является обоснованным", - отметил Ань Фам, старший аналитик LSEG.

"На данный момент рынок, похоже, все еще способен справиться с дополнительными объемами, и нам пока не удалось увидеть перехода в контанго на переднем крае кривой", - добавил он.

ОПЕК+ увеличила свои целевые показатели добычи нефти более чем на 2,7 млн ​​баррелей в сутки в этом году, что составляет около 2,5% мирового спроса.

Геополитические факторы сдерживали рост цен, в частности, война россии против Украины, влияющая на энергетические активы и создающая неопределенность относительно поставок российской нефти.

Киришский НПЗ в россии остановил свою самую производительную установку первичной переработки нефти (ЭЛОУ-6) после атаки беспилотника и последующего пожара 4 октября. Восстановление, вероятно, займет около месяца, сообщили в понедельник два источника в отрасли.

Один из крупнейших российских НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" остановил работу после атаки дронов - Reuters06.10.25, 19:23 • 3566 просмотров

Однако цены на нефть оказались под давлением на фоне роста добычи как странами ОПЕК+, так и странами, не входящими в ОПЕК+. Более того, любое замедление спроса из-за слабого экономического роста, вызванного торговыми пошлинами США, вероятно, усугубит ситуацию с профицитом, считают аналитики.

Юлия Шрамко

