Нафта дорожчає напередодні саміту США-росія

Ціни на нафту зросли в четвер, на тлі того, як інвестори зберігають обережність щодо саміту США і росії по Україні, що відбудеться в п'ятницю, який може призвести до послаблення санкцій проти росії і навіть до подальших дій проти покупців, у той час як слабкі ринкові перспективи стримують зростання, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 24 центи, або 0,37%, до 65,87 долара за барель о 03:56 за Гринвічем, тоді як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 21 цент, або 0,34%, до 62,85 долара.

