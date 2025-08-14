Нафта дорожчає напередодні саміту США-росія

$41.430.02
13 серпня, 19:25 • 12255 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 27645 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 33343 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 35106 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29 • 39014 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
13 серпня, 12:02 • 74190 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
13 серпня, 10:06 • 76824 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 146908 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00 • 66262 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 122896 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Пропагандистка діана панченко втратила свій канал на YouTube - ЦПД13 серпня, 19:38
Були присутні Джей Ді Венс та Кіт Келлог: Зеленський та ОП розкрили деталі засідання "коаліції охочих"13 серпня, 19:54
США і росія обговорюють "окупацію" України за моделлю Ізраїлю - The Times
Масові протести у Сербії: відомо про десятки поранених
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: росія не збирається йти на поступки - ISW
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
13 серпня, 09:48
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний вплив
Ексклюзив
13 серпня, 08:39
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"13 серпня, 06:18
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах12 серпня, 16:50
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Джей Ді Венс
Емманюель Макрон
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Німеччина
Європа
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіці13 серпня, 06:39
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на Ібіці13 серпня, 05:47
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено12 серпня, 18:19
Криптовалюта
WhatsApp
Крилата ракета
Безпілотний літальний апарат
The Guardian

Нафта дорожчає напередодні саміту США-росія

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Ціни на нафту зросли в четвер на тлі очікування саміту США та Росії щодо України. Ф'ючерси на Brent подорожчали до 65,87 долара, а WTI – до 62,85 долара.

Нафта дорожчає напередодні саміту США-росія

Ціни на нафту зросли в четвер, на тлі того, як інвестори зберігають обережність щодо саміту США і росії по Україні, що відбудеться в п'ятницю, який може призвести до послаблення санкцій проти росії і навіть до подальших дій проти покупців, у той час як слабкі ринкові перспективи стримують зростання, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 24 центи, або 0,37%, до 65,87 долара за барель о 03:56 за Гринвічем, тоді як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 21 цент, або 0,34%, до 62,85 долара.

Доповнюється...

Юлія Шрамко

Brent
Reuters
Сполучені Штати Америки
Україна