Нефть дорожает накануне саммита США-Россия

Цены на нефть выросли в четверг на фоне того, как инвесторы сохраняют осторожность относительно саммита США и России по Украине, который состоится в пятницу, который может привести к ослаблению санкций против России и даже к дальнейшим действиям против покупателей, в то время как слабые рыночные перспективы сдерживают рост, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 24 цента, или 0,37%, до 65,87 доллара за баррель в 03:56 по Гринвичу, тогда как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 21 цент, или 0,34%, до 62,85 доллара.

Дополняется...