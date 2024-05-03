Надзвичайної активності ворога не спостерігається - речник ОСУВ "Хортиця" про ситуацію на Куп’янському напрямку
Київ • УНН
Окупанти підтягують особовий склад, боєприпаси та військову техніку на Куп'янському напрямку, але надзвичайної активності противника на цій ділянці не спостерігається.
Окупанти на Куп’янському напрямку підтягують особовий склад, боєкомплекти, військову техніку, але надзвичайної активності ворога на цьому напрямку немає. Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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"Є певна активність ворожої армії. Окупанти підтягують особовий склад, боєкомплекти, військову техніку. Однак, надзвичайної активності ворога у цій смузі відповідальності, де наші підрозділи, немає. Російські війська проводять не такі вже штурмові активні дії, як на сусідніх напрямках. Є певна помічена кількість артилерійських ударів по населеним пунктам неподалік лінії зіткнення. Дії ворога говорять про те, що він свої наміри не полишає - захопити довколишні села і місто Куп’янськ. І в нього певною мірою не виходить", - сказав Волошин.
Він додав, що Сили оборони на Куп’янському напрямку покращують своє тактичне положення, зокрема в районі Синьківки.
Нагадаємо
Найгарячішими напрямками на сході залишаються Бахмутський, Авдіївський і Новопавлівський. На Покровському та Курахівському напрямках продовжуються запеклі бої, де ворог досяг певних тактичних успіхів, однак оперативної переваги він отримати не зміг.