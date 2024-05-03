Чрезвычайной активности врага не наблюдается - спикер ОСУВ "Хортица" о ситуации на Купянском направлении

Оккупанты на Купянском направлении подтягивают личный состав, боекомплекты, военную технику, но чрезвычайной активности врага на этом направлении нет. Об этом сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

"Есть определенная активность вражеской армии. Оккупанты подтягивают личный состав, боекомплекты, военную технику. Однако, чрезвычайной активности врага в этой полосе ответственности, где наши подразделения, нет. Российские войска проводят не такие уж штурмовые активные действия, как на соседних направлениях. Есть определенное замеченное количество артиллерийских ударов по населенным пунктам недалеко от линии соприкосновения. Действия врага говорят о том, что он свои намерения не оставляет - захватить близлежащие села и город Купянск. И у него в определенной степени не получается", - сказал Волошин.

Он добавил, что Силы обороны на Купянском направлении улучшают свое тактическое положение, в частности в районе Синьковки.

Напомним

Самыми горячими направлениями на востоке остаются Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское. На Покровском и Кураховском направлениях продолжаются ожесточенные бои, где враг достиг определенных тактических успехов, однако оперативного преимущества он получить не смог.