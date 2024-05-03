Чрезвычайной активности врага не наблюдается - спикер ОСУВ "Хортица" о ситуации на Купянском направлении

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
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Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

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Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
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Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

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"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
  •  118473 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

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Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
  •  112550 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

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Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  107226 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  126040 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  124884 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119289 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115119 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

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"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  101955 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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На Криворожье наблюдается проблема с электроэнергией для промышленных предприятий, но энергетики работают над ее восстановлением

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"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

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Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

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29 апреля 2024, 11:08  •  303546 просмотра

Чрезвычайной активности врага не наблюдается - спикер ОСУВ "Хортица" о ситуации на Купянском направлении

Оккупанты подтягивают личный состав, боеприпасы и военную технику на Купянском направлении, но чрезвычайной активности противника на этом участке не наблюдается.

Война •   •  8537 просмотра
Чрезвычайной активности врага не наблюдается - спикер ОСУВ "Хортица" о ситуации на Купянском направлении

В Чехии не приветствуют уклонистов из Украины - глава МИД страны

Министр иностранных дел Чехии заявил, что, хотя страна приветствует беженцев, она не поддерживает тех, кто пытается уклониться от законной военной службы.

Наши за границей •   •  7575 просмотра
В Чехии не приветствуют уклонистов из Украины - глава МИД страны

В Харьковской области враг обстрелял три района, в том числе КАБами, есть погибший и раненые

В селе Новоосиново Купянского района погиб 66-летний мужчина, а около 15 населенных пунктов Харьковской области, включая Синьковку, Петропавловку, Котляровку, Дергачи, Липцы и Рубленое, подверглись артиллерийским, минометным и авиационным обстрелам, что привело к человеческим жертвам и разрушениям гражданской инфраструктуры.

Война •   •  8600 просмотра
В Харьковской области враг обстрелял три района, в том числе КАБами, есть погибший и раненые

ЮНЕСКО присудила премию за свободу прессы всем палестинским журналистам

ЮНЕСКО присудила Всемирную премию за свободу прессы всем палестинским журналистам.

Новости Мира •   •  6918 просмотра
ЮНЕСКО присудила премию за свободу прессы всем палестинским журналистам

Враг продолжает давить на Часов Яр, пытаясь обойти через Богдановку и Ивановское, чтобы взять его в тиски - Волошин

Противник продолжает попытки захватить Часов Яр в Донецкой области, пытаясь обойти город через Богдановку и Ивановское и взять его в тиски, проводя так называемые "мясные штурмы" на этом участке, но ситуация остается под контролем Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  8415 просмотра
Враг продолжает давить на Часов Яр, пытаясь обойти через Богдановку и Ивановское, чтобы взять его в тиски - Волошин

Дела Майдана: будут судить бывшего командира Севастопольского "Беркута"

Бывший командир севастопольского "Беркута", обвиняемый в посягательстве на территориальную целостность Украины и пособничестве аннексии Крыма Россией.

Криминал и ЧП •   •  7826 просмотра
Дела Майдана: будут судить бывшего командира Севастопольского "Беркута"

В Николаевской области россияне нанесли удар ракетой Х-59, повредили промышленную инфраструктуру

Российские войска нанесли удар ракетой Х-59 по Николаевскому району, повредив промышленную инфраструктуру, а также обстреляли из артиллерии и минометов акваторию Очаковской общины в Николаевской области.

Война •   •  12061 просмотра
В Николаевской области россияне нанесли удар ракетой Х-59, повредили промышленную инфраструктуру

На Криворожье наблюдается проблема с электроэнергией для промышленных предприятий, но энергетики работают над ее восстановлением

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения промышленных предприятий на Криворожье, ночь прошла без чрезвычайных ситуаций и взрывов.

Общество •   •  11392 просмотра
На Криворожье наблюдается проблема с электроэнергией для промышленных предприятий, но энергетики работают над ее восстановлением

Враг достиг определенных успехов на Покровском и Кураховском направлениях, но оперативного преимущества нет - спикер ОСУВ "Хортица"

Противник достиг определенного тактического успеха на Покровском и Кураховском направлениях, но не смог получить оперативного преимущества, тогда как Бахмут, Авдеевка и Новопавловка остаются самыми горячими районами на востоке.

Война •   •  12711 просмотра
Враг достиг определенных успехов на Покровском и Кураховском направлениях, но оперативного преимущества нет - спикер ОСУВ "Хортица"

Байден после принятия помощи Украине планирует сделать эту тему менее публичной в предвыборный период - Politico

Команда Байдена после принятия помощи Украине планирует сделать эту тему менее публичной, поскольку экономические проблемы являются приоритетными для избирателей накануне предвыборной кампании.

Война •   •  14211 просмотра
Байден после принятия помощи Украине планирует сделать эту тему менее публичной в предвыборный период - Politico