Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
Чрезвычайной активности врага не наблюдается - спикер ОСУВ "Хортица" о ситуации на Купянском направлении
В Чехии не приветствуют уклонистов из Украины - глава МИД страны
В Харьковской области враг обстрелял три района, в том числе КАБами, есть погибший и раненые
ЮНЕСКО присудила премию за свободу прессы всем палестинским журналистам
Враг продолжает давить на Часов Яр, пытаясь обойти через Богдановку и Ивановское, чтобы взять его в тиски - Волошин
Дела Майдана: будут судить бывшего командира Севастопольского "Беркута"
В Николаевской области россияне нанесли удар ракетой Х-59, повредили промышленную инфраструктуру
На Криворожье наблюдается проблема с электроэнергией для промышленных предприятий, но энергетики работают над ее восстановлением
Враг достиг определенных успехов на Покровском и Кураховском направлениях, но оперативного преимущества нет - спикер ОСУВ "Хортица"
Байден после принятия помощи Украине планирует сделать эту тему менее публичной в предвыборный период - Politico
Популярные
3 мая: Всемирный день свободы прессы, Международный день солнца, Страстная пятница
Россия может готовить наступление на две области Украины - ГУР
Украина усилила оборонительные позиции на поле боя - Кирби
Reuters: российские войска зашли на базу американских военных в Нигере
В результате российского обстрела Донетчины погибли два человека
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае
Публикации
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям
Чрезвычайной активности врага не наблюдается - спикер ОСУВ "Хортица" о ситуации на Купянском направлении
Оккупанты подтягивают личный состав, боеприпасы и военную технику на Купянском направлении, но чрезвычайной активности противника на этом участке не наблюдается.
В Чехии не приветствуют уклонистов из Украины - глава МИД страны
Министр иностранных дел Чехии заявил, что, хотя страна приветствует беженцев, она не поддерживает тех, кто пытается уклониться от законной военной службы.
В Харьковской области враг обстрелял три района, в том числе КАБами, есть погибший и раненые
В селе Новоосиново Купянского района погиб 66-летний мужчина, а около 15 населенных пунктов Харьковской области, включая Синьковку, Петропавловку, Котляровку, Дергачи, Липцы и Рубленое, подверглись артиллерийским, минометным и авиационным обстрелам, что привело к человеческим жертвам и разрушениям гражданской инфраструктуры.
ЮНЕСКО присудила премию за свободу прессы всем палестинским журналистам
ЮНЕСКО присудила Всемирную премию за свободу прессы всем палестинским журналистам.
Враг продолжает давить на Часов Яр, пытаясь обойти через Богдановку и Ивановское, чтобы взять его в тиски - Волошин
Противник продолжает попытки захватить Часов Яр в Донецкой области, пытаясь обойти город через Богдановку и Ивановское и взять его в тиски, проводя так называемые "мясные штурмы" на этом участке, но ситуация остается под контролем Вооруженных Сил Украины.
Дела Майдана: будут судить бывшего командира Севастопольского "Беркута"
Бывший командир севастопольского "Беркута", обвиняемый в посягательстве на территориальную целостность Украины и пособничестве аннексии Крыма Россией.
В Николаевской области россияне нанесли удар ракетой Х-59, повредили промышленную инфраструктуру
Российские войска нанесли удар ракетой Х-59 по Николаевскому району, повредив промышленную инфраструктуру, а также обстреляли из артиллерии и минометов акваторию Очаковской общины в Николаевской области.
На Криворожье наблюдается проблема с электроэнергией для промышленных предприятий, но энергетики работают над ее восстановлением
Энергетики работают над восстановлением электроснабжения промышленных предприятий на Криворожье, ночь прошла без чрезвычайных ситуаций и взрывов.
Враг достиг определенных успехов на Покровском и Кураховском направлениях, но оперативного преимущества нет - спикер ОСУВ "Хортица"
Противник достиг определенного тактического успеха на Покровском и Кураховском направлениях, но не смог получить оперативного преимущества, тогда как Бахмут, Авдеевка и Новопавловка остаются самыми горячими районами на востоке.
Байден после принятия помощи Украине планирует сделать эту тему менее публичной в предвыборный период - Politico
Команда Байдена после принятия помощи Украине планирует сделать эту тему менее публичной, поскольку экономические проблемы являются приоритетными для избирателей накануне предвыборной кампании.