Надра та інвестиції в Україну: Київ прийме перший міжнародний форум United by Mining

Київ • УНН

 • 452 перегляди

24 вересня 2025 року в Києві відбудеться форум United by Mining, що об'єднає владу, бізнес та інвесторів для розвитку ресурсної економіки України. Захід сприятиме залученню інвестицій у критично важливі сектори та формуванню партнерств.

Надра та інвестиції в Україну: Київ прийме перший міжнародний форум United by Mining

24 вересня 2025 року в Києві відбудеться перший щорічний міжнародний форум United by Mining — подія, що об’єднає представників влади, бізнесу, міжнародних організацій та інвесторів для обговорення майбутнього української ресурсної економіки.

Організатором заходу виступає Національна асоціація добувної промисловості України за підтримки Комерційного департаменту Посольства США в Україні. Форум також проходить за підтримки Торгово-промислової палати України — надійного партнера українського бізнесу на міжнародній арені.

Генеральний партнер — ТОВ "Головинський карʼєр", Стратегічний партнер форуму – BGV Group Management. Серед офіційних партнерів — NEQSOL Holding та Black Iron.

На тлі підписаних угод між Україною, США та ЄС у сфері стратегічної сировини та спільної розробки родовищ, форум стане ключовою подією для запуску нових проєктів, презентації інвестиційних можливостей і формування довгострокових партнерств у добувній, енергетичній, будівельній та металургійній галузях.

United by Mining — це більше, ніж галузевий форум. Це майданчик для формування нової моделі ресурсної співпраці, де Україна — не тільки сировинна держава, а партнер, який має потенціал формувати правила гри на світовому ринку.

Місія форуму — створити сучасну модель партнерства між Україною та світом у сфері природних ресурсів, засновану на довірі, сталості та спільній відповідальності за майбутнє.

Ключова мета форуму:

Створити відкритий майданчик для діалогу між владою, бізнесом, інвесторами та міжнародними партнерами з метою

  • переосмислення підходів до розвитку ресурсного потенціалу України;
    • модернізації добувної індустрії з фокусом на інновації та сталість;
      • залучення стратегічних інвесторів та довгострокового капіталу;
        • вдосконалення регуляторного середовища для індустріального прориву.

          Форум стане точкою входу для глобального капіталу у критично важливі сектори: літій, титан, золото, кобальт, графіт, вольфрам, марганець, рідкісноземельні мінерали, сталь, цемент, природний газ, нафта та інше.

          Програма форуму охоплює чотири ключові теми:

           1) Стратегічний потенціал України: запуск Фонду відбудови та роль у світовому ланцюгу постачання.

          2) Стала відбудова України в контексті євроінтеграції.

          3) Міжнародне партнерство: механізми та успішні кейси України в секторі критичних мінералів.

          4) Оборонний хаб. Синергія оборонної та видобувної промисловості для забезпечення національної безпеки України.

          На форум запрошені високе політичне керівництво України та країн-партнерів, керівники провідних українських і міжнародних компаній, зокрема:

          • Ентоні Поллак — експерт з інвестицій, DFC (Корпорації фінансування розвитку США);
            • Денис Башлик — заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України;
              • Андрій Телюпа — заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України;
                • Олег Гоцинець — Голова Державної служби геології та надр України
                  • Анатолій Амелін – Співзасновник аналітичного центру «Український інститут майбутнього» ;
                    • Андрій Бродський — Генеральний директор та співвласник ТОВ ВКФ «Велта»;
                      • Денис Альошин — Директор зі стратегічного розвитку ТОВ УкрЛітійВидобування;
                        • Мауро Лонгобардо —  Генеральний директор “АрселорМиттал”
                          • Павло Комарицький —  Генеральний директор Black Iron в Україні

                            Реєструйтеся та долучайтеся, аби мати можливість поспілкуватися з лідерами галузі особисто, отримати відповіді на питання, знайти нові знайомства, які можуть перерости у ваші вигідні контракти. Також будуть заплановані ексклюзивні екскурсії на добувні підприємства (за умови попередньої домовленості).

                            Умови участі

                            Форум проходитиме виключно в офлайн-форматі, з дотриманням міжнародних стандартів безпеки публічних заходів. Місце проведення буде повідомлено персонально зареєстрованим учасникам за 48 годин до події.

                            Попередня реєстрація обов’язкова, кількість місць обмежена.

                            Усі запити щодо участі, квитків, акредитації ЗМІ та партнерства — шляхом заповнення попередньої заявки за посиланням.

                            Вартість участі для одного представника — 20 000 грн.

                            З питань участі, партнерства або виступу звертайтесь: [email protected] Контактна особа: Тритиніченко Олена, ‪+38 (067) 219 35 90

                            Лілія Подоляк

