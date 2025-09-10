$41.120.13
Эксклюзив
10:41 • 4406 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
08:44 • 15243 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
08:33 • 18476 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
07:09 • 16580 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
06:41 • 23570 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
06:30 • 18494 просмотра
Более 400 вражеских целей ликвидировано украинской ПВО
10 сентября, 01:02 • 44824 просмотра
Министерство юстиции США требует смертной казни для убийцы украинки
9 сентября, 19:32 • 89083 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo
9 сентября, 16:05 • 74425 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 83819 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
публикации
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10:41 • 4406 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка09:29 • 7346 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo08:44 • 15243 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
Эксклюзив
08:33 • 18476 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo9 сентября, 19:32 • 89083 просмотра
Недра и инвестиции в Украину: Киев примет первый международный форум United by Mining

Киев • УНН

 • 448 просмотра

24 сентября 2025 года в Киеве состоится форум United by Mining, который объединит власть, бизнес и инвесторов для развития ресурсной экономики Украины. Мероприятие будет способствовать привлечению инвестиций в критически важные секторы и формированию партнерств.

Недра и инвестиции в Украину: Киев примет первый международный форум United by Mining

24 сентября 2025 года в Киеве состоится первый ежегодный международный форум United by Mining — событие, которое объединит представителей власти, бизнеса, международных организаций и инвесторов для обсуждения будущего украинской ресурсной экономики.

Организатором мероприятия выступает Национальная ассоциация добывающей промышленности Украины при поддержке Коммерческого департамента Посольства США в Украине. Форум также проходит при поддержке Торгово-промышленной палаты Украины — надежного партнера украинского бизнеса на международной арене.

Генеральный партнер — ООО "Головинский карьер", Стратегический партнер форума – BGV Group Management. Среди официальных партнеров — NEQSOL Holding и Black Iron.

На фоне подписанных соглашений между Украиной, США и ЕС в сфере стратегического сырья и совместной разработки месторождений, форум станет ключевым событием для запуска новых проектов, презентации инвестиционных возможностей и формирования долгосрочных партнерств в добывающей, энергетической, строительной и металлургической отраслях.

United by Mining — это больше, чем отраслевой форум. Это площадка для формирования новой модели ресурсного сотрудничества, где Украина — не только сырьевое государство, а партнер, который имеет потенциал формировать правила игры на мировом рынке.

Миссия форума — создать современную модель партнерства между Украиной и миром в сфере природных ресурсов, основанную на доверии, устойчивости и совместной ответственности за будущее.

Ключевая цель форума:

Создать открытую площадку для диалога между властью, бизнесом, инвесторами и международными партнерами с целью

  • переосмысления подходов к развитию ресурсного потенциала Украины;
    • модернизации добывающей индустрии с фокусом на инновации и устойчивость;
      • привлечения стратегических инвесторов и долгосрочного капитала;
        • совершенствования регуляторной среды для индустриального прорыва.

          Форум станет точкой входа для глобального капитала в критически важные секторы: литий, титан, золото, кобальт, графит, вольфрам, марганец, редкоземельные минералы, сталь, цемент, природный газ, нефть и другое.

          Программа форума охватывает четыре ключевые темы:

           1) Стратегический потенциал Украины: запуск Фонда восстановления и роль в мировой цепи поставок.

          2) Устойчивое восстановление Украины в контексте евроинтеграции.

          3) Международное партнерство: механизмы и успешные кейсы Украины в секторе критических минералов.

          4) Оборонный хаб. Синергия оборонной и добывающей промышленности для обеспечения национальной безопасности Украины.

          На форум приглашены высокое политическое руководство Украины и стран-партнеров, руководители ведущих украинских и международных компаний, в частности:

          • Энтони Поллак — эксперт по инвестициям, DFC (Корпорации финансирования развития США);
            • Денис Башлык — заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины;
              • Андрей Телюпа — заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины;
                • Олег Гоцинец — Председатель Государственной службы геологии и недр Украины
                  • Анатолий Амелин – Соучредитель аналитического центра «Украинский институт будущего» ;
                    • Андрей Бродский — Генеральный директор и совладелец ООО ПКФ «Велта»;
                      • Денис Алешин — Директор по стратегическому развитию ООО УкрЛитийДобыча;
                        • Мауро Лонгобардо —  Генеральный директор “АрселорМиттал”
                          • Павел Комарицкий —  Генеральный директор Black Iron в Украине

                            Регистрируйтесь и присоединяйтесь, чтобы иметь возможность пообщаться с лидерами отрасли лично, получить ответы на вопросы, найти новые знакомства, которые могут перерасти в ваши выгодные контракты. Также будут запланированы эксклюзивные экскурсии на добывающие предприятия (при условии предварительной договоренности).

                            Условия участия

                            Форум будет проходить исключительно в офлайн-формате, с соблюдением международных стандартов безопасности публичных мероприятий. Место проведения будет сообщено персонально зарегистрированным участникам за 48 часов до события.

                            Предварительная регистрация обязательна, количество мест ограничено.

                            Все запросы относительно участия, билетов, аккредитации СМИ и партнерства — путем заполнения предварительной заявки по ссылке.

                            Стоимость участия для одного представителя — 20 000 грн.

                            По вопросам участия, партнерства или выступления обращайтесь: [email protected] Контактное лицо: Тритыниченко Елена, ‪+38 (067) 219 35 90

                            Лилия Подоляк

                            Новости Бизнеса
                            Укргаздобыча
                            Европейский Союз
                            Соединённые Штаты
                            Украина
                            Киев