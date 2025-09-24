Над Україною знешкоджено 126 зі 152 російських дронів
Київ • УНН
Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття 126 зі 152 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера та інших, запущених рф у ніч на 24 вересня. Зафіксовано влучання 26 дронів на 7 локаціях та падіння уламків на 2 локаціях.
126 зі 152 запущених рф дронів знешкоджено над Україною за ніч, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 24 вересня (із 18.00 23 вересня) ворог атакував 152-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - рф, Гвардійське - ТОТ Криму, близько 80 із них - шахеди.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 126 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни
"Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях", - ідеться у повідомленні.
