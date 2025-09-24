Над Україною знешкоджено 126 зі 152 російських дронів

$41.380.13
48.730.31
ukenru
23 вересня, 19:19 • 17584 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
23 вересня, 18:09 • 34492 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
23 вересня, 17:44 • 29343 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Ексклюзив
23 вересня, 13:28 • 28318 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 55502 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 11:29 • 27967 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 64132 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 42694 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 39484 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 52305 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
2м/с
81%
755мм
Популярнi новини
армія рф штурмує Плавні-Приморське-Степногірськ, попри значні втрати - DeepState23 вересня, 21:12 • 11495 перегляди
У тимчасово окупованому Маріуполі рф будує "митницю"23 вересня, 23:53 • 13584 перегляди
лавров прибув до Нью-Йорка на 80-ту сесію Генасамблеї ООН01:25 • 12297 перегляди
На 88-му році життя померла кіноакторка Клаудія КардиналеPhoto02:37 • 12793 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto05:16 • 11110 перегляди
Публікації
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto05:30 • 8018 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto05:16 • 11253 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 55489 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати23 вересня, 10:33 • 40924 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto23 вересня, 08:45 • 57537 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Едгарс Рінкевичс
Кіт Келлог
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Нью-Йорк
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 23157 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 83969 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 44755 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 59492 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 111185 перегляди
Актуальне
МіГ-31
The Guardian
Fox News
YouTube
Шахед-136

Над Україною знешкоджено 126 зі 152 російських дронів

Київ • УНН

 • 458 перегляди

Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття 126 зі 152 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера та інших, запущених рф у ніч на 24 вересня. Зафіксовано влучання 26 дронів на 7 локаціях та падіння уламків на 2 локаціях.

Над Україною знешкоджено 126 зі 152 російських дронів

126 зі 152 запущених рф дронів знешкоджено над Україною за ніч, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 24 вересня (із 18.00 23 вересня) ворог атакував 152-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - рф, Гвардійське - ТОТ Криму, близько 80 із них - шахеди.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 126 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни

- повідомили в ПС ЗСУ у соцмережах.

"Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях", - ідеться у повідомленні.

Харків вночі атакували 18 дронів-камікадзе: є руйнування, перебої зі світлом та водопостачанням – міський голова24.09.25, 09:19 • 874 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Курськ
Шахед-136
Крим
Україна