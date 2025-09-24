Над Украиной обезврежено 126 из 152 российских дронов
Киев • УНН
Воздушные силы ВСУ сообщили о сбитии 126 из 152 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и других, запущенных РФ в ночь на 24 сентября. Зафиксировано попадание 26 дронов на 7 локациях и падение обломков на 2 локациях.
126 из 152 запущенных рф дронов уничтожены над Украиной за ночь, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 24 сентября (с 18.00 23 сентября) враг атаковал 152-мя ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск - рф, Гвардейское - ВОТ Крыма, около 80 из них - шахеды.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 126 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны
"Зафиксировано попадание 26 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях", - говорится в сообщении.
Харьков ночью атаковали 18 дронов-камикадзе: есть разрушения, перебои со светом и водоснабжением – мэр24.09.25, 09:19 • 596 просмотров