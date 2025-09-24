$41.380.13
48.730.31
ukenru
23 сентября, 19:19 • 17205 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
23 сентября, 18:09 • 33555 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
23 сентября, 17:44 • 28619 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
23 сентября, 13:28 • 27618 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 54276 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29 • 27730 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 63830 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 42638 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 39448 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 52255 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
Над Украиной обезврежено 126 из 152 российских дронов

Киев • УНН

 162 просмотра

Воздушные силы ВСУ сообщили о сбитии 126 из 152 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и других, запущенных РФ в ночь на 24 сентября. Зафиксировано попадание 26 дронов на 7 локациях и падение обломков на 2 локациях.

Над Украиной обезврежено 126 из 152 российских дронов

126 из 152 запущенных рф дронов уничтожены над Украиной за ночь, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 24 сентября (с 18.00 23 сентября) враг атаковал 152-мя ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск - рф, Гвардейское - ВОТ Крыма, около 80 из них - шахеды.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 126 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

"Зафиксировано попадание 26 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях", - говорится в сообщении.

Харьков ночью атаковали 18 дронов-камикадзе: есть разрушения, перебои со светом и водоснабжением – мэр24.09.25, 09:19 • 596 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Курск
Шахед-136
Крым
Украина